Sie soll in Zukunft alles koordinieren, was mit Digitalisierung zusammenhängt: Die Regierung stellt heute ihre Digitalisierungsangentur vor.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Die Agenden der Digitalisierung sind zwischen ihren Ministerien aufgeteilt, deshalb gründen Verkehrs- und Wirtschaftsministerium eine übergreifende Agentur, die heute von Norbert Hofer (FPÖ) und Margarete Schramböck (ÖVP) vorgestellt wird. Die Ministerien bezeichnen die Digitalisierungsagentur (DIA) als "zentrale Stelle für wichtige Bereiche der Digitalisierungspolitik".

Wo die Behörde angesiedelt sein wird und mit welchen Kompetenzen sie ausgestattet sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Idee aber ist bereits im Regierungsprogramm erwähnt. In dem Programm der Türkis-Blauen Koalition ist von der Notwendigkeit einer "Strukturbereinigung im Bereich der bestehenden Beiräte und Plattformen" die Rede. Ob eine Agentur notwendig ist, sollte zunächst einmal geprüft werden. Nun also kommt sie. Was genau ihre Aufgaben sein werden, welche Behörden eingegliedert werden sollen und wo sie sich befinden wird, soll heute bekannt werden.