Türkis-blaues Trio: Kurz, Strache und Kickl bei der letzten Klausur in Seggauberg © APA/ROLAND SCHLAGER

Die Koalition hat ein Faible für alte kirchliche Komplexe. Die erste Regierungsklausur ging am bischöflichen Mensalgut im südsteirischen Seggauberg über die Bühne, heute trifft man sich für zwei Tage auf dem Areal der von Joseph II. aufgehobenen Kartause in Mauerbach im Wienerwald. Dass die Verpflegung klösterlich-kärglich ausfällt, ist kaum anzunehmen. Denn inzwischen steht dort ein Luxushotel. Schonkost gibt's dennoch in Mauerbach - und zwar sozialpolitisch.

