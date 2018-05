In einem Wiener Ringstraßenhotel treffen bereits heute Abend die Landeshauptleute zusammen, um sich für das Feilschen mit dem Finanzminister in Sachen Pflege abzustimmen. Länder sind auf Steirer und Wiener wegen "falscher Zahlen" schlecht zu sprechen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ringen der Länder © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Um 19 Uhr startet die traditionell halbjährig stattfindende Landeshauptleutekonferenz in der Bundeshauptstadt. Gastgeber ist diesmal Michael Häupl, der bei der Konferenz wohl seinen letzten großen innenpolitischen Auftritt hat. Kommenden Donnerstag wird Michael Ludwig zum neuen Wiener Bürgermeister gewählt, Häupl geht dann in Pension.

Eingemietet haben sich die neun Landeshauptleute im Wiener Ringstraßenhotel Ritz Carlton. Nach fraktionellen Vorbesprechungen und Abstimmungen ziehen sich die acht Herrn, darunter Peter Kaiser und Hermann Schützenhöfer, sowie Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Abendessen zurück. Anschließend wird man wohl die Bar bevölkern - Journalisten sind am heutigen Tag unerwünscht.

Heftige Diskussion um Pflegeregress

Am Freitag geht es dann ans Eingemachte. Wegen des Wegfalls des Pflegeregresses drohen den Ländern Einnahmenausfälle - die Frage ist allerdings: In welcher Höhe? Finanzminister Hartwig Löger, der mit Händen und Klauen sein Nulldefizit verteidigt, will nur 100 Millionen Euro zahlen, die Bundesländer sprechen von knapp 500 Millionen Euro. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer sieht hier wenig Verhandlungsspielraum: "Aus meiner Sicht gibt es da wenig zu verhandeln."

Unter den neun Ländern ist die Stimmung nicht zum Besten. Hinter vorgehaltener Hand klagen Ländervertreter, dass vor allem die Steirer, aber auch die Wiener, wie es heißt, "mit falschen Zahlen"operieren. Bekanntlich hatten die neun Länder ihren Bedarf mit 465 Millionen beziffert. Während Oberösterreich 65,7 Millionen und Niederösterreich 63 Millionen fordern, verlangt die einwohnermäßig kleinere Steiermark gleich 100 Millionen Euro, um ein Drittel mehr. Und Wien sogar 110 Millionen. Die Steirer rechtfertigen die 100 Millionen mit dem "traditionell stark in der Steiermark ausgestalteten Pflegesystem."

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.