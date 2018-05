Facebook

Veronica Kaup-Hasler © Heimo Binder

Laut Tageszeitung "Die Presse" steht das Team der neuen SPÖ-Regierungsmannschaft: Veronica Kaup-Hasler wird Kulturstadträtin, Peter Hacker, bisher Chef des Fonds des Sozialen Wien, wird Gesundheits- und Sozialstadtrat. Kathrin Gaal übernimmt das Wohnbauressort von Michael Ludwig.

Umweltstadträtin Uli Sima bleibt ebenso in der Stadtregierung wie Bildungs- und Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Und auf Finanzstadträtin Renate Brauner folgt Wien Holding-Chef Peter Hanke.

Veronica Kaup Hasler leitete elf Jahre lang, bis 2017, das Festival "steirischer herbst".

Veronica Kaup-Hasler Veronica Kaup-Hasler wurde 1968 in Dresden geboren, ihre Familie übersiedelte 1970 nach Wien. Studium: Theater- und Politikwissenschaft sowie Germanistik in Wien. Karriere: Dramaturgin (Burgtheater, Festwochen Wien, Salzburger Festspiele), Leiterin des Festivals Theaterformen Hannover. Intendantin des steirischen herbsts seit 2006, bis 2017. Die Mutter zweier Kinder ist auch Jurorin in internationalen Jurys, Mitglied des Universitätsrates der Musikuniversität Wien und in Stiftungen tätig.

Der Wiener SPÖ-Chef wird am 24. Mai zum neuen Bürgermeister und damit Nachfolger von Noch-Stadtchef Michael Häupl (SPÖ) gewählt. Er wird die Neuzugänge zu Mittag präsentieren. Die SPÖ verfügt über insgesamt sechs amtsführende Stadträte.

Die Wiener Genossen trafen sich am frühen Vormittag im Rathaus. Angesetzt sind Sitzungen des Präsidiums, des erweiterten Vorstands sowie des sogenannten Wiener Ausschusses, dem größten Gremium der Stadt-Roten. Die bisherigen Stadträte Sandra Frauenberger bzw. Andreas Mailath-Pokorny hatten angekündigt, nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Wiener SPÖ präsentiert das neue Regierungsteam

Aufhorchen ließ Ludwig am Freitag mit der Aussage, dass, falls es einen neuen Landtagspräsidenten geben sollte, dies ebenfalls am Montag in den Parteigremien entschieden werden würde. Ob es so weit kommt, verriet er allerdings nicht. Sollte Amtsinhaber Harry Kopietz gehen, gilt Brauner als mögliche Nachfolgekandidatin.

Der Klubchef der SPÖ im Rathaus, Christian Oxonitsch, wird hingegen noch eine Weile bleiben. Ursprünglich war dem Vernehmen nach angedacht, dass der Wechsel in der Klubvollversammlung relativ rasch über die Bühne geht. Oxonitsch hatte Ende April seinen Rückzug verkündet.

Keine vorgezogenen Wahlen

"Ich habe Christian Oxonitsch ersucht, die Wahl (des Bürgermeisters und der Stadtregierung, Anm.) im Gemeinderat am 24. Mai noch als Klubchef zu begleiten und seine Funktion erst nachher zurückzulegen", berichtete Ludwig mit Verweis auf die große Erfahrung des Noch-Klubchefs. Ludwig wies am Rande des Genuss-Termins zudem Spekulationen um vorgezogene Gemeinderatswahlen zurück: "Das ist kein Thema."