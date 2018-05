Gesetzesentwurf"Unfall-Voyeurismus": Strafen bis zu 500 Euro

Facebook

© APA/DPA/Marc Müller

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat am Donnerstag in der Mittags-ZiB seine bereits im Februar angekündigten Pläne präzisiert, wie gegen "Unfall-Voyeurismus" vorgegangen werden soll. Wegweisungen von Schaulustigen und großräumige Absperrungen sowie Geldstrafen von bis zu 500 Euro sollen ermöglicht werden, so sieht es der Gesetzesentwurf vor, der am Freitag in Begutachtung geht.

Der Hintergrund: Einsatzkräfte werden immer öfter von Schaulustigen in ihrer Arbeit behindert, die das Geschehen filmen und so auch die Privatsphäre der Opfer ignorieren.

Nach Angaben des Ressortchefs würde es derzeit jedoch keine Konsequenzen geben, wenn diese Menschen weggewiesen werden. Diese Lücke soll nun geschlossen werden, wobei es Kickl weniger ums Strafen als um die Bewusstseinsbildung gehe.