Rauchstopp jetzt © Knut Wiarda - Fotolia

1. Sie schenken sich zehn Jahre Lebenszeit. Eine Studie hat gezeigt: Raucher, die vor dem 34. Lebensjahr aufhören, leben zehn Jahre länger als lebenslange Raucher. Doch auch ein späterer Rauchstopp zahlt sich aus: Wer vor dem 44. Geburtstag aufhört, lebt neun Jahre länger, ein Rauchstopp vor dem 54. Lebensjahr bringt sechs Jahre mehr Lebenserwartung. Es ist nie zu spät, aufzuhören.

2. Sie schützen sich vor einer der tödlichsten Krebsarten. Rauchen ist schuld an 90 Prozent aller Lungenkrebsfälle und verursacht den Großteil der Fälle von COPD, einer Lungenkrankheit, die zum langsamen Ersticken führt. Lungenkrebs zählt zu den tödlichsten Krebsarten, da er meist zu spät entdeckt wird: Nach der Diagnose bleiben im Durchschnitt 16,4 Monate Lebenszeit.

3. Sie schmecken besser. Nicht nur, dass der Raucheratem acht Stunden nach dem Rauchstopp verschwindet. Nach 48 rauchfreien Stunden verfeinern sich auch Geschmacks- und Geruchssinn wieder und bescheren verbesserte Sinneseindrücke.

Hier finden Sie Hilfe beim Aufhören Im Durchschnitt brauchen Österreicher drei Anläufe, um endgültig mit dem Rauchen aufzuhören. Doch man kann sich Hilfe holen, und man kann es schaffen. Erste Anlaufstelle kann das Rauchfrei-Telefon sein: Unter der Nummer 08 00 81 0 01 3 gibt es Tipps und Unterstützung beim Rauchstopp.



Die Gebietkrankenkasse bietet ambulante Entwöhnseminare an. Informationen dazu unter www.kgkk.at bzw. www.stgkk.at. Auch die anderen Krankenkassen haben Angebote: www.rauchfrei.at

4. Sie schützen Ihre Kinder, auch die ungeborenen. Zigarettenrauch hat katastrophale Auswirkungen auf Kinder: Durchs Rauchen in der Schwangerschaft ist das Risiko für Missbildungen um 30 Prozent höher. Babys, die von Rauchern umgeben sind, haben ein elffach erhöhtes Risiko für den plötzlichen Kindstod. Und: Kinder rauchender Eltern haben ein deutlich höheres Risiko, an Asthma zu erkranken.

5. Sie sparen viel Geld. Ein Rechenbeispiel: Wer eine Schachtel Zigaretten pro Tag raucht, spart sich in einer Woche durchschnittlich 30 Euro. In einem Jahr kommt man damit auf 1500 Euro. Damit geht sich ein schöner Urlaub aus. Im Laufe einer Raucherkarriere kann sich so ein Neuwagen in blauen Dunst auflösen.

6. Sie sind nicht länger schuld am Tod anderer. 1000 Menschen sterben in Österreich pro Jahr an den Folgen von Passivrauch. Wer am Arbeitsplatz den Rauch der anderen einatmet, hat ein 24 Prozent höheres Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Bei Frauen steigt das Risiko einer Fehlgeburt durch Passivrauch um 67 Prozent.

7. Sie senken Ihr Risiko, im Alter zu erblinden. Die Makula-Degeneration ist der häufigste Grund in der westlichen Welt für das Erblinden im Alter: Bei Rauchern ist das Risiko, durch Schäden am Punkt, an dem man am schärfsten sieht, blind zu werden, vier Mal höher als bei Nichtrauchern.

8. Sie hören auf, sich selbst zu töten. Rauchen ist die größte vermeidbare Todesursache - weltweit. In Österreich ist Rauchen für 24 Prozent der Todesfälle von Männern zwischen 35 und 69 Jahren verantwortlich, bei Frauen sind es 17 Prozent dieser Altersgruppe, die an den Folgen des Rauchens sterben.

9. Sie schenken sich ein neues Körpergefühl. 20 Minuten nach der letzten Zigarette beginnt die Veränderung: Blutdruck und Puls normalisieren sich. Die Teerstoffe werden abtransportiert, das Immunsystem erholt sich, man wird seltener krank. Nach einem Monat verschwinden Hustenanfälle, man kommt nicht mehr so schnell außer Atem.

10. Sie tun Ihrem ganzen Körper etwas Gutes. Jedes Organ kann durch das Rauchen geschädigt werden, 17 verschiedene Krebsarten werden durch das Rauchen gefördert.