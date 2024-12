Wie geht es dem Bundeskanzler zwischen Regierungsverhandlungen, Krisenmanagement und mäßigen Landtagswahlergebnissen eigentlich?

Genau diese Frage will Karl Nehammer nun alle zwei Wochen in seinem neuen Podcast „Karl, wie geht‘s“? beantworten. Am Sonntag wurde die erste Folge veröffentlicht. Durch die Gespräche wird der Grazer Medien- und Kommunikationstrainer Georg Wawschinek führen. Er fungiert auch als Produzent des Podcasts, der von der ÖVP finanziert wird.

Nehammer-Podcast soll kein „Parteifernsehdings“ werden

In seinem Podcast gehe es Nehammer darum, ein Stück weit ehrlich zu antworten. Das betreffe sowohl die Einstiegsfrage „Wie geht es dir?“ als auch die restlichen Themen, die er mit Wawschinek bespricht. Der ÖVP-Chef wolle sich „nah und persönlich“ zeigen.

In der rund einstündigen ersten Folge räumt Nehammer selbst ein, dass sein Privatleben so manchem „wurscht“ sein möge. Ein Problem sei aber, dass er im persönlichen Umgang viel besser ankomme als über die Medien. Sein Ziel sei so zu kommunizieren, dass sich die Menschen denken, „der ist eigentlich ganz okay“.

Alle zwei Wochen soll eine neue Podcast-Folge mit Nehammer, der gerade mit SPÖ und NEOS über eine weitere Koalition verhandelt, erscheinen. Dabei soll das Format, wie Moderator Georg Waschwinek verspricht, kein „Parteifernsehdings“ werden. Inhaltlich versucht man im launig geführten Gespräch zum Auftakt den Spagat zwischen der Frage, ob Nehammer denn nun im echten Leben freundlicher ist als im Fernsehen, und Inhalten wie seinem Telefonat mit Donald Trump oder den Lehren, die er aus den aktuellen Wahlergebnissen zieht.