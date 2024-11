Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), derzeit noch aufgrund seiner Kehlkopf-Operation rekonvaleszent, befindet sich wegen einer „leichten Lungenentzündung“ in der Klinik Oberwart. Er bekomme Antibiotikainfusionen und laut dem Ärzteteam dürfe er „noch diese Woche wieder nach Hause“, ließ Doskozil auf seiner Facebook-Seite wissen.

Er wolle mit diesem Update zu seinem Gesundheitszustand „Gerüchten und Spekulationen vorbeugen“, hieß es in dem Posting. Was den neuerlichen Eingriff am Kehlkopf betrifft, gehe es ihm gut. Derzeit arbeite er am Handy und am Computer. „Ich bin sicher, dass ich - wie bereits angekündigt - demnächst wieder interne Termine und dann auch zeitgerecht wieder öffentliche Termine wahrnehmen kann“, erklärte der Landeshauptmann.