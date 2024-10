„Wenn du aus einer Verhandlung als Sieger hervorgehst, dann hast du eigentlich schon verloren.“ Dieser Satz seines Vaters ist so etwas wie das politische Glaubensbekenntnis von Peter Haubner. Hart in der Sache, aber immer mit Respekt und Wertschätzung für das Gegenüber: So versteht der gestandene Salzburger ÖVP-Politiker sein Metier, die Politik, wie auch sein neues Amt als Zweiter Nationalratspräsident.

Dieses Prinzip gelte auch bei Koalitionsverhandlungen, stellt Haubner klar. Über einschlägige Erfahrung verfügt er zur Genüge, sitzt er doch seit 2001 im Nationalrat, was ihn zu einem der längstdienenden Abgeordneten macht. „Ich habe schon mit allen Parteien im Parlament zusammengearbeitet“ – mit der SPÖ saß er 2013 mit am Verhandlungstisch, mit der FPÖ 2017 und mit den Grünen 2019. Dass der 64-jährige Wirtschaftsexperte demnächst wieder mit dabei ist, ist entsprechend wahrscheinlich. Doris Bures, die Dritte Nationalratspräsidentin, sitzt sogar im Sondierungsteam der SPÖ.

Mehr Überschneidungen bei Wirtschaft mit FPÖ – „aber nur hier“

„Einen funktionierenden Standort, florierende Betriebe, sichere Arbeitsplätze und mehr Netto vom Brutto“, nennt Haubner als gemeinsame Ziele für eine Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos trotz aller bestehender Unterschiede. Sein Verständnis von Wirtschaft sei ein Miteinander von Unternehmern und Arbeitnehmern, beiden Seiten müsse ihre gegenseitige Abhängigkeit bewusst sein.

Das sind durchaus bemerkenswerte Aussagen in Richtung SPÖ. Nicht alle in Wirtschaft und Industrie sind überzeugt, mit den Sozialdemokraten unter dem klar links positionierten Andreas Babler die notwendigen Kompromisse schließen zu können. Haubner hat diese Zuversicht.

Dennoch räumt auch er ein, dass es mit der FPÖ bei wirtschaftlichen Themen erheblich mehr Überschneidungen gebe – „aber nur hier“, fügt er hinzu. Die Tür zu den Freiheitlichen will der Salzburger dennoch nicht zuschlagen, auch wenn er dies nur indirekt formuliert: „Jetzt finden einmal entsprechend dem Auftrag des Bundespräsidenten Gespräche mit der SPÖ statt.“ Wenn es dann um konkrete Maßnahmen gehe, „müssen sich alle Seiten bewegen“. Ziel sei, eine stabile Regierung zu bilden, „mit wem das gelingt, zeigt sich bei Verhandlungen immer erst am Schluss.“ Klar ist für ihn: „Wir müssen weg von den persönlichen Diffamierungen und Angriffen und wieder zurück zu konstruktiven Debatten finden.“

Doch die Zeit drängt: „Wir brauchen rasch eine Regierung.“ Angesichts der Herausforderungen des Standorts müsse man so schnell wie möglich vom Reden ins Tun kommen. Damit unterscheidet sich Haubner doch deutlich von den vielen Stimmen all jener, die erst einmal die für ÖVP wie SPÖ heiklen Landtagswahlen in der Steiermark abwarten wollen, bevor es ans Eingemachte gehen könne. Österreich hänge als Exportwirtschaft stark am massiv schwächelnden Deutschland, dennoch sei die Bonität der Republik bei den internationalen Ratingsagenturen weiter stabil. „Jetzt müssen wir allerdings die richtigen Maßnahmen setzen.“

Zu Orbán-Empfang: „Hätte mir Anruf erwartet“

Dass der frisch gekürte freiheitliche Nationalratspräsident am Donnerstag ausgerechnet den umstrittenen ungarischen Premierminister Viktor Orbán im Hohen Haus empfängt, sei die Entscheidung von Walter Rosenkranz gewesen: „Ich war, ehrlich gesagt, darüber nicht eingeweiht, einen Anruf hätte ich mir zwar erwartet, aber die Sache liegt allein im Ermessen des Nationalratspräsidenten.“ Rosenkranz selbst habe ihm und Doris Bures ein Gespräch angekündigt, wie die Angelegenheiten des Parlaments künftig gemeinsam geregelt werden sollen. „Darauf warten wir jetzt.“

Dass es mit Wolfgang Sobotka ausgerechnet ein Parteifreund Haubners war, der als Parlamentschef viele, auch umstrittene Dinge im Alleingang entschieden hat, weiß Haubner natürlich nur zu gut, kommentieren oder gar kritisieren will er seinen Vorgänger dennoch nicht. Er selbst will im neuen Amt jedenfalls als Brückenbauer fungieren. Entsprechend will er Rosenkranz auch keine roten Linien ausrichten, sehr wohl werde er sich aber zu Wort melden, wenn er den Eindruck habe, dass solche überschritten wurden. Grundsätzlich habe dieser jedoch sein Vertrauen: Rosenkranz habe als Klubobmann der FPÖ und zuletzt als Volksanwalt bewiesen, dass er korrekte Arbeit leiste.

Das Erbe Sobotkas beim Kampf gegen den Antisemitismus gelte es fortzuführen; sollte die Israelitische Kultusgemeinde ein Problem mit Rosenkranz haben, stehe er gerne für den Fall bereit, dass der FPÖ-Politiker wie angekündigt einen Schritt zur Seite machen wolle – „aber ich bin nur der zweite Nationalratspräsident.“