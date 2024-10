Spätestens seit dem Wahlabend – und in Wirklichkeit schon viel früher – hat sich dieses Szenario abgezeichnet: ÖVP und SPÖ, die sich in Jahrzehnten gemeinsamen Regierens auseinandergelebt hatten, wollen es, nachdem der Bundespräsident den Regierungsbildungsauftrag an ÖVP-Chef und Interims-Kanzler Karl Nehammer erteilt hat, noch einmal miteinander versuchen.

Vorrangig aus Mangel an Alternativen. Und weil die zweit- und drittstärksten Parteien seit dem 29. September mit 92 von 183 Abgeordneten nur noch über eine verschwindend geringe Mehrheit im neuen Nationalrat verfügen, braucht es für eine stabile Regierung einen dritten Partner. Theoretisch kämen dafür auch die Grünen infrage, doch praktisch werden die Neos mit am Verhandlungstisch sitzen.

Am Freitag bleiben Türkis und Rot allerdings vorerst noch unter sich. Es gilt, nach den langen Jahren der Entfremdung, die oft in unverhohlene Ablehnung ausartete, wieder ein gutes Gefühl über die Absichten des Gegenübers zu gewinnen. Ob solche Verhandlungen, bei denen auf Seiten von ÖVP und SPÖ je rund hundert Politiker, Mitarbeiter und Experten beteiligt sind, gelingen, hängt nämlich nicht allein an inhaltlichen Schnittmengen, sondern auch an der persönlichen Chemie.

Nach dem türkis-roten Auftakt am Freitag bereiten sich alle Seiten auf die vertiefenden Gespräche vor. Die Chefebene nutzt die Herbstferien für Erholung und Familie.

ÖVP: Sechs mit Überraschung

So ändern sich die Zeiten: Früher wäre es unvorstellbar gewesen, dass einem Verhandlungsteam der ÖVP, egal, um welches Thema es geht, kein Landeshauptmann angehört. Beim jetzigen türkisen Team rund um Parteichef Karl Nehammer ist das trotzdem der Fall.

Mit für die ÖVP am Verhandlungstisch sitzen einige der engsten Vertrauten des Obmanns: Das ist zum einen de facto Klubchef August Wöginger, der Oberösterreicher ist auch Vorsitzender des Arbeitnehmerbundes ÖAAB, in dem auch Nehammer politisch sozialisiert wurde. Der Niederösterreicher Christian Stocker ist als Generalsekretär der ÖVP das Sprachrohr des Parteichefs. Das Thema Standort ist Sache von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer, der zudem Obmann des Wirtschaftsbundes ist. Die 29-jährige Oberösterreicherin und Obfrau der Jungen ÖVP, Claudia Plakolm, gilt als größte türkise Zukunftshoffnung.

Getrost als Überraschung darf gelten, dass Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler mit am Tisch sitzt, gilt deren Verhältnis zum Kanzler doch eher als unterkühlt. Doch die Salzburgerin hat zuletzt an Statur und Rückhalt innerhalb der Partei gewonnen.

SPÖ: Erfahrene Fünfertruppe

Bereits am Tag nach der Nationalratswahl präsentierte SPÖ-Chef Andreas Babler ein fünfköpfiges Sondierungsteam – dann verlangte der Bundespräsident allerdings Gespräche nur zwischen den Chefs der stimmenstärksten Parteien. Eine Rolle wird das Sondierungsteam aber auch in der nächsten Phase spielen: „Unsere Fünfertruppe wird jetzt weiterarbeiten“, heißt es von einer SPÖ-Sprecherin. Zu möglichen Fachgruppenteams will man sich vorerst nicht äußern, welche Themenbereiche verhandelt werden, müsse man ohnehin erst mit der ÖVP klären.

In der „Fünfertruppe“ sind neben Parteichef Babler selbst auch Philip Kucher, Eva-Maria Holzleitner, Doris Bures und Wolfgang Katzian vertreten. Bures kommt aus der Wiener SPÖ und kann als Ex-Ministerin sowohl Regierungs- als auch langjährige Parlamentserfahrung einbringen. Der Kärntner Philip Kucher sprang vergangenes Jahr als Klubchef ein, als Babler ohne Nationalratsmandat an die Parteispitze gewählt wurde. Holzleitner ist seit 2021 SPÖ-Frauenchefin, im Vorjahr wurde sie stellvertretende Klubobfrau und Fraktionsführerin in einem U-Ausschuss. Katzian ist seit 2018 Präsident des Gewerkschaftsbundes, in dem die SPÖ eine zentrale Rolle spielt.

Neos: Wahrscheinliche Dritte

Bisher nennt ÖVP-Chef Karl Nehammer keine Namen, wenn er von einem dritten Partner spricht, der der türkis-roten Regierungszusammenarbeit zu einer stabilen Mehrheit im Parlament verhelfen soll. Dass diese Rolle den Neos zufallen soll, gilt aber als praktisch fix – eine weitere Koalition mit den Grünen dürfte innerhalb der türkisen Reihen wenig populär sein. Die Pinken wollen jedenfalls nach einer ersten Sondierungsrunde zwischen ÖVP und SPÖ möglichst rasch in die Verhandlungen der beiden Großen eingebunden werden und sehen sich gut vorbereitet.

Nach der Nationalratswahl haben die Neos ein sechsköpfiges Team zusammengestellt, das mögliche Sondierungsgespräche führen soll. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger holt sich Unterstützung vom stellvertretenden Klubchef Nikolaus Scherak, Generalsekretär Douglas Hoyos sowie Klubdirektor Armin Hübner. Auch Vizeparteichefin Claudia Gamon, zuletzt EU-Abgeordnete und Vorarlberger Spitzenkandidatin, ist mit von der Partie, ebenso soll der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr seine Erfahrungen aus den Verhandlungen mit der Wiener SPÖ nach der Gemeinderatswahl 2020 einbringen.