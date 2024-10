Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) übt einmal mehr Kritik an der SPÖ-Spitze, aber auch an der ÖVP. In der „Kronen Zeitung“ meint er auf die Frage, ob Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) oder SPÖ-Chef Andreas Babler mehr Selbstreflexion habe: „Beide momentan null Prozent, würde ich sagen.“ Einmal mehr betont Doskozil auch, dass die SPÖ in Opposition gehen sollte.

„Mit dem schlechtesten Wahlergebnis in der Zweiten Republik ist man doch nicht aufgerufen, eine Regierung mitzugestalten“, meint der Landeshauptmann. Die Kandidatur von Rudolf Fußi für den SPÖ-Vorsitz unterstützt Doskozil zwar nicht mit seiner Unterschrift, er hat aber auch kein Problem mit ihr: „Wenn man mit dem Parteistatut das entsprechende Regelwerk geschaffen hat, ist es nur legitim, wenn jemand versucht, auf diesem Wege Parteivorsitzender zu werden.“