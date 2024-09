Die FPÖ fordert von der ÖVP, eine am Mittwoch im Nationalrat beschlossene Dienstrechtsnovelle im Bundesrat zu kippen. Grund dafür ist ein Passus, den die Freiheitlichen als „Abschaffung der biologischen Geschlechter“ interpretieren. Die ÖVP gestand zwar einen „Fehler“ ein, eine Reparatur ist aber erst nach der Wahl geplant – es wird also eine Zustimmung zu dem Paket im Bundesrat geben.

Streitpunkt der umfassenden Novelle war eine redaktionelle Änderung im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz. Insgesamt wurden am Mittwoch im Zuge der Reform 15 Gesetze geändert, die allesamt den öffentlichen Dienst betreffen. Seit rund einem Jahr wurde die Novelle auf Regierungsebene verhandelt, auf Seiten der ÖVP war die türkise Wiener Spitzenkandidatin und Gewerkschafterin Romana Deckenbacher eingebunden. Sie selbst sprach im Plenum die umstrittene Passage an, die ihre Fraktion zwar nicht unterstütze, doch für das „umfassende Paket“ seien Kompromisse nötig gewesen.

Druck von der FPÖ

Am Donnerstagnachmittag war dieser Kompromiss der ÖVP dann allerdings doch so unangenehm, dass sie einen Rückzug ankündigte – jedoch erst nach der Wahl. Dies ließ wiederum die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch am Freitag ausrücken, die auf einer Pressekonferenz der ÖVP vorwarf, der Bevölkerung „ein X für ein U“ vorzumachen. „Wenn es der ÖVP wirklich ernst damit ist, dann muss sie die Dienstrechtsnovelle im Bundesrat blockieren.“ Das wird die Volkspartei – Stand Freitag – nicht tun. Wobei sogar die FPÖ selbst im Nationalrat die diversen Regelungen als „nicht ganz so schlecht“ bezeichnete.

In der Kritik des gesamten Gesetzespakets, das unter anderem Verbesserungen in Schulen, für die Justizwache und bei Richtern vorsieht, steht auch nur eine der fünfzehn Anpassungen: Aus der Gleichbehandlung „von Männern und Frauen“ wurde mit Stimmen von ÖVP, Grünen, eine „aufgrund des Geschlechts“. So (oder so ähnlich) sind allerdings auch Gleichbehandlungsgesetze einiger Länder formuliert, darunter in Oberösterreich, wo ÖVP und FPÖ gemeinsam regieren.

Auch laut den Erläuterungen zum Gesetz bedeute die Novelle „keine Ausweitung des Diskriminierungsschutzes“, sondern eine „Festschreibung und Verdeutlichung der aktuellen Rechtslage“. Hintergrund sind übergeordnete Rechtsnormen, wie die Europäische Menschenrechtskonvention, die schon seit Ende der 90er-Jahre zu einer Judikatur geführt haben, die inter- und transgeschlechtliche Personen vor einer Schlechterstellung schützt. Der langjährigen Rechtsprechung sollte durch die redaktionelle Änderung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes entsprochen werden.