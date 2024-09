Ausgerechnet in der heißen Phase des Wahlkampfes wollen die Erste Stiftung und die Vienna Insurance Group einen Versuch initiieren, das heimische Pensionssystem grundlegend zu reformieren. Als Ausgangspunkt für eine Debatte darüber soll eine umfassende Vergleichsstudie europäischer Systeme vom EcoAustria-Institut dienen.

Andreas Treichl, Aufsichtsratschef der Erste Stiftung, und VIG-Chef Hartwig Löger wollten zwar keine konkrete Handlungsempfehlung abgeben, doch sprachen sich beide, wenig überraschend, für eine Ergänzung des Umlageverfahrens durch ein kapitalgedecktes Verfahren aus. Dies war auch der Sukkus der Studie.

„Risiko der Altersarmut wird steigen“

„Wir haben ein gutes Pensionssystem, aber auch ein teures. Und wenn es schon so teuer ist, sollte man das Beste haben“, sagte Treichl. Zwar räumt die Studie mit dem Vorurteil der explodierenden Kosten auf ­- die Ausgaben steigen zwar noch bis 2035, nehmen dann aber wieder ab –, doch sei für diesen Rückgang vor allem sinkende Pensionsauszahlungen verantwortlich. Gemessen am Durchschnittslohn gehe die Ersatzrate bis 2070 um 20 Prozent zurück. „Das Risiko der Altersarmut wird steigen“, so Studienautorin Monika Köppl-Turyna.

Ex-Minister und VIG-Vorstandschef Hartwig Löger © Valerie Maltseva

In der Arbeit werden die Systeme von zehn Ländern analysiert. Verpflichtende kapitalgedeckte Verfahren gibt es unter anderem in Dänemark, den Niederlanden, Schweden und Lettland, wobei sie unterschiedlich ausgestaltet sind. In diesen drei Ländern haben die Pensionskassen den Wert ihrer Veranlagungen auf dem Kapitalmarkt deutlich steigern und die Einbrüche in der Wirtschaftskrise mehr als wettmachen können. In Lettland entwickelten sich die Fonds dagegen schwächer, blieben aber dennoch real knapp im Plus.

Schwache zweite Säule

Dass sich die betrieblichen Pensionskassen in Österreich sehr schlecht entwickelten, gestehen Treichl und Löger ein. Als Grund nennen sie, dass die Systematik einst ein Kompromiss gewesen sei, den niemand wirklich wollte und der zu keinem guten Ergebnis führen konnte. „Es ist aber unsere Aufgabe, die betriebliche Säule besser aufzustellen“, sagt Treichl.

Der Vorteil einer wie auch immer gearteten Ergänzung des heimischen Systems durch einen kapitalgedeckten Anteil sei das Freiwerden von Budgetmitteln, so Treichl. „Es wird mehr für andere Themen wie die grüne Transformation frei.“ Ein Absenken der staatlichen Pensionsausgaben auf den EU-Durchschnitt würde laut Studie elf Milliarden Euro freimachen – so viel wie die gesamten Bildungsausgaben. Da Pensionsfonds die veranlagten Gelder in die Realwirtschaft investieren, würden zusätzlich positive Wirtschaftsimpulse ausgelöst, betont Köppl-Turyna.