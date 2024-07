Das Pensionsalter der Frauen wird seit Beginn dieses Jahres in Halbjahresschritten bis 2033 von 60 auf 65 Jahre und damit an jenes der Männer angehoben. Lore Hostasch, von 1997 bis 2000 Sozialministerin (SPÖ), hat am Dienstag bei der Feier zu ihrem 80. Geburtstag das Geheimnis gelüftet, wie es 1992 gegen den erklärten Widerstand der damaligen Frauenministerin Johanna Dohnal (SPÖ) zum Beschluss des Verfassungsgesetzes für die Anhebung des Frauenpensionsalters kam.

Entscheidend war die Einigkeit der damaligen Vorsitzenden des parlamentarischen Sozialausschusses Hostasch und der ÖVP-Generalsekretärin und jetzigen ÖVP-Seniorenbundobfrau Ingrid Korosec. In einem Lokal in der Wiener Kärntner Straße habe die ÖVP-Politikerin um 7 Uhr früh zugesagt: „Machen wir.“ Dafür zollte Hostasch der anwesenden Korosec bei ihrer Geburtstagsrede Lob: „Danke, Ingrid! Das ist wirklich Handschlagqualität und Solidarität.“

Hostasch, die von 1994 bis 1997 erste Frau an der Spitze der Arbeiterkammer war, feierte im Gastgarten der legendären Wiener Stegreifbühne Tschauner. Unter den Gästen waren Altbundespräsident Heinz Fischer, Ex-Innenminister Karl Schlögl, Ex-Staatssekretärin Brigitte Ederer, die jetzige AK-Präsidentin Renate Anderl sowie etliche hohe Gewerkschafter.