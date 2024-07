Die frühere Kabinettsmitarbeiterin von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), Cornelia Breuß, übernimmt ab 19. August die Leitung der Mobilitätssektion. Neu ausgeschrieben worden war die Sektionsleitung im Frühjahr wegen des Wechsels von Herbert Kasser in den Asfinag-Vorstand. Dessen Funktion als Generalsekretär des Ministeriums wird nicht nachbesetzt.

Die 48-jährige gebürtige Vorarlbergerin war zuletzt Prokuristin und Leiterin des Stabs Kommunikation in der ÖBB-Infrastruktur AG. Zuvor war sie im Kabinett von Gewessler hauptverantwortlich für die Einführung des Klimatickets. Breuß sei durch die Bestellungskommission einstimmig als „in höchstem Ausmaß geeignet“ empfohlen worden, erklärte das Ministerium.

Besetzung mit Nachspiel

Kritik kam umgehend von der FPÖ, die „Postenschacher“ vermutet. Gewessler versorge vor der Nationalratswahl „noch schnell Günstlinge mit Topjobs in der Verwaltung“, meinte Generalsekretär Christian Hafenecker, der auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstellte, mit seiner Ankündigung, ab 9. Juli keine Besetzungen von Spitzenpositionen mehr bestätigen zu wollen, genau solche Postenbesetzungen noch zu beschleunigen. Kritik kam auch von den Neos, deren Abgeordneter Michael Bernhard umgehend eine parlamentarische Anfrage ankündigte.

Im Klimaschutzministerium verwies man auf die bereits vor Monaten gestartete Ausschreibung der Sektionsleitung infolge des Abgangs Kassers mit einer Bewerbungsfrist bis Ende April. Die Besetzung muss laut Angaben des Ministeriums nicht durch den Bundespräsidenten bestätigt werden, da Breuß Vertragsbedienstete wird und nicht Beamtin.

Van der Bellen hatte angekündigt, ab dem Stichtag für die Nationalratswahl – dem kommenden Dienstag – keine Spitzenposten in den Ministerien mehr zu bestätigen. Konkret will der Bundespräsident nach Angaben der Präsidentschaftskanzlei ab 9. Juli keine Ernennungen auf neu geschaffene Sektions-, Gruppen- oder Abteilungsleiterstellen in Ministerien sowie keine Ernennungen auf Stellen, die nach dem 9. Juli ausgeschrieben wurden, vornehmen.