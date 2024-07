Am Freitag wird am Wiener Landesgericht gegen den früheren Nationalratsabgeordneten Peter Pilz wegen verbotener Veröffentlichung (Paragraf 301 StGB) und übler Nachrede verhandelt. Es geht um drei Anklagepunkte, inkriminiert sind Vorgänge aus den Jahren 2000, 2010 und 2018, als Pilz für die Grünen bzw. die Liste JETZT im Parlament saß. Pilz wird sich „nicht schuldig“ bekennen. Er weist die Vorwürfe als haltlos zurück.

Schuldspruch könnte Geldstrafe bis Haft für Pilz bringen

Gegenstand des Verfahrens ist zum einen das Vorgehen des damaligen Grün-Politikers in der sogenannten Spitzelaffäre, bei der es um verbotene Datenabfragen aus dem Polizeicomputer im Auftrag der FPÖ ging, und zum anderen im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Fall Natascha Kampusch. Beide Male - im Oktober 2000 und im Sommer 2010 - präsentierte Pilz an sich der Geheimhaltung unterliegende Erkenntnisse der beim Innenministerium eingerichteten Disziplinarkommission der Öffentlichkeit. Zum anderen fühlte sich das damals von Herbert Kickl (FPÖ) geführte Innenministerium im April 2018 durch eine Presseaussendung verunglimpft. Darin bezeichnete Pilz die Abschiebung eines afghanischen Flüchtlings als „amtlichen Mordversuch“ und unterstellte den österreichischen Behörden, den Mann „seinen Henkern und Steinigern in Afghanistan“ auszuliefern.

Die Verhandlung ist für eineinhalb Stunden anberaumt. Im Fall eine Verurteilung droht dem Angeklagten eine Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen oder bis zu einem Jahr Haft.