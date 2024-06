Der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer legt seine Funktion mit Ende Juni und damit etwas früher als geplant zurück. Der Simmeringer kandidiert bei der Nationalratswahl für die SPÖ auf Platz zwei des Wahlkreises Wien Süd bzw. der Wiener Landesliste. Bei seiner Präsentation hieß es ursprünglich noch, dass er bis zur Wahl an der Spitze der Bildungsdirektion stehen wolle. Nun tritt er bereits mit Schulschluss zurück, hieß es im „Kurier“ (Samstag-Ausgabe).

Himmer leitet seit 2017 die Wiener Bildungsbehörde – zunächst als Präsident des Stadtschulrats, nach der Umwandlung in die Bildungsdirektion als Bildungsdirektor. Der ehemalige Lehrer-Gewerkschafter darf nach der Wahl mit einem sicheren Nationalratsmandat rechnen. Ein Nachfolger als Bildungsdirektor steht noch nicht fest. Die Stelle wird nun ausgeschrieben, hieß es aus der Bildungsdirektion gegenüber der APA. Interimistisch übernimmt der Leiter des Präsidialbereichs, Arno Langmeier, die Aufgaben Himmers.

Als Begründung für seinen vorzeitigen Rückzug nannte Himmer in der ORF-Sendung „Wien heute“ am Samstag die anstehende heiße Wahlkampfphase. „Das wäre nicht fair gegenüber allen, die so hart in diesem Schulsystem arbeiten, dass man die Wiener Schulen hier in den Wahlkampf mit hinein nimmt. Und wir sehen, die Wahlkämpfe sind schwierig.“