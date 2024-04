Die ÖVP Vorarlberg wird mit Magnus Brunner an der Spitze in die Nationalratswahl gehen. Der Finanzminister wird die Landesliste der Volkspartei anführen, wie der Landesparteivorstand in Vorarlberg am Montagabend einstimmig beschloss. Auf Platz zwei folgt die derzeitige Bundesrätin Heike Eder.

Aktuell ist die Vorarlberger ÖVP mit zwei Mandataren im Nationalrat vertreten: nämlich mit Norbert Sieber (Wahlkreis Vorarlberg Nord), der auf einen Wiedereinzug hofft, und mit Karlheinz Kopf aus dem Wahlkreis Vorarlberg Süd. Der 66-jährige Kopf, seit 1994 im Parlament, wird bekanntlich nicht mehr kandidieren, neue Listenerste im Süden Vorarlbergs ist Eder. Mit dem zweiten Platz auf der Landesliste sichert die ÖVP den Einzug der 35-Jährigen in den Nationalrat ab, sollte sie das Grundmandat verpassen.

Die Volkspartei hält derzeit bei 71 Mandaten, die sich im Herbst deutlich reduzieren könnten – umso mehr, wenn eine weitere Partei den Einzug in den Nationalrat schaffen sollte. 2019 hatte die ÖVP durch ihr starkes Ergebnis zahlreiche Grundmandate geholt, über die nachrangigen Landeslisten waren nur 15 Kandidaten in den Nationalrat eingezogen. Anders bei der SPÖ, die von ihren 40 Mandaten 19 über die Landesliste besetzte.