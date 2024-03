Die Würfel sind gefallen: Wochenlang würde über eine Zusammenlegung der Nationalrats- mit der Europawahl am 9. Juni spekuliert, nun ist die Frist abgelaufen. Damit werden wohl am regulären Wahlsonntag am 29. September die innenpolitischen Karten neu gemischt werden.

Mindestens 82 Tagen müssen zwischen dem Stich- und dem Wahltag verstreichen, da sind die notwendigen Beschlüsse im Parlament, der Regierung, der Hofburg noch gar nicht eingerechnet. Nicht einmal ein Wahltermin vor den am 28. Juni in Wien beginnenden Sommerferien wäre mehr möglich. Theoretisch könnte auch im Hochsommer, also im Juli oder August, gewählt werden - Spanien wählte 2023 etwa am 23. Juli ein neues Parlament. Bei der Festlegung von Wahlterminen lässt sich Österreich traditionell auf keine Experimente ein. Die vier September-Wochen sind für die Intensivphase des Wahlkampfs bereits reserviert.

Es wäre dies das zweite Mal, dass eine Regierung eine volle fünfjährige Legislaturperiode (nach Faymann-1 von 2008 bis 2013) absolviert. Allerdings mit einem legalen Trick: Es bedurfte dreier Kanzler (Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg, Karl Nehammer), um die Periode zu Ende zu bringen. .

Während der Wahltermin nun steht, ist in einem anderen Punkt noch gar nichts entschieden - wer dem nächsten Nationalrat angehört. Das Gerangel nimmt langsam an Fahrt auf. Am heftigsten ist das interne Hauen und Stechen bei der ÖVP. Die Volkspartei muss davon ausgehen, dass von den 71 Sitzen mindestens 20, wenn nicht sogar mehr verloren gehen.

Fragezeichen bei Sobotka, Generationenwechsel bei der SPÖ

Wenn es in der Volkspartei eng wird, haben es Quereinsteiger wegen der Begehrlichkeiten der neun Landesparteien und der sechs Bünde besonders schwer. Ex-Opernballlady Maria Großbauer oder auch Axel Melchior, die von Sebastian Kurz in die Politik geholt worden sind, haben bereits ihren Abschied aus der Politik verkündet. Schwierig wird es für Rudolf Taschner, Martin Engelberg, auch für die Chefin der Politischen Akademie, Bettina Rausch. Zwei Ex-Klubobleute verlassen ebenso das Parlament: Reinhold Loptaka wechselt nach Europa, Karlheinz Kopf tritt nicht mehr an. Selbiges gilt für Michaela Steinacker, Eva-Maria Himmelbauer, Nikolaus Prinz, Hermann Gahr, Johann Singer oder Elisabeth Pfurtscheller. Über Landeslisten sind die Minister Klaudia Tanner, Gerald Karner (beide Niederösterreich), Karoline Edtstadler (Salzburg) und Norbert Totschnig (Tirol) abgesichert. Offen ist das politische Schicksal von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Bei der SPÖ kündigt sich, wie es heißt, ein Generationswechsel an. Nicht mehr kandidieren werden die Ex-Minister Alois Stöger und Gabriele Heinisch-Hosek, aber auch Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, die langjährige Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl, Harald Troch oder Ruth Becker. Neu in den Nationalrat werden GPA-Chefin Barbara Treiber oder Wiens Bildungsdirektor Harald Himmer einziehen, sie kandidieren an wählbarer Stelle. Hingegen wackelt das Mandat von Ex-Staatssekretärin Muna Duzdar. In der Steiermark dürfte Ex-Verkehrsminister Jörg Leichtfried, in Kärnten Klubobmann Philip Kucher die Landesliste anführen.

Vor einem „Luxusproblem“ stehen die Freiheitlichen, der blaue Klub könnte sich von 30 auf 55 oder mehr Mandate nahezu verdoppeln. Künftig sollen dem Vernehmen nach zwei Moderatorinnen von FPÖ-TV, Lisa Gubik und Marie-Therese Giuliani, dem Parlament angehören. Petra Steger wechselt nach Straßburg. Mit Verlusten müssen hingegen die Grünen rechnen. Vier bekannte Abgeordneten, Michel Reimon, Ewa Dziedzic, Sibylle Haman und die ehemalige Salzburger Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Rösler, haben ihren Rückzug bereits verkündet.

Das Parlament wird auch der Vorarlberger Neos-Abgeordnete Gerald Loacker verlassen, Helmut Brandstätter tritt bei den Europawahlen an. Dafür kandidiert der bekannte Medienmanager und Neos-Mitbegründer Veit Dengler auf der steirischen Liste für das Hohe Haus. Ins Parlament kehrt Sepp Schellhorn zurück.

Politische Zukunft offen: Sobotka (ÖVP)

Vor Einzug ins Parlament: Teiber (SPÖ)

Ex-ORF-Moderatorin Giuliani

Verlässt Parlament: Dziedzic (Grüne)