Der Seniorenrat fordert von der Bundesregierung, noch vor dem Sommer die Verhandlungen über die Pensionserhöhung 2025 aufzunehmen. Bis August sollen die Rahmenbedingungen abgesteckt sein, weil dann der für die Anpassung relevante Inflationswert feststeht. Der Beschluss im Nationalrat wird für 18. oder 19. September angestrebt – (vermutlich) eine Woche vor der Wahl.



Misslingt eine Einigung noch in dieser Legislaturperiode, könnte sich die Pensionserhöhung für das kommende Jahr verspäten, befürchten die Präsidenten des Seniorenrates, Ingrid Korosec (ÖVP-Seniorenbund) und Peter Kostelka (SPÖ-Pensionistenverband). Bis zur Konstituierung des Nationalrats wird es dauern, die noch im Amt befindliche Regierung keine Mehrheit haben. „Wir brauchen aber Sicherheit“, sagte Korosec auf einem Pressetermin am Montag.

Anti-Teuerungs-Maßnahmen sollen bleiben

Kostelka nannte einen Anpassungswert von rund 5 Prozent, wobei nicht nur die Inflation, sondern auch die Wirtschaftsleistung in der Erhöhung abgebildet werden sollte. Die weiteren Forderungen des Seniorenrates: Die derzeit sistierte Aliquotierung der ersten Pensionsanpassung sollte gänzlich abgeschafft und die Schutzklausel auch für 2025 verlängert werden.

Bei der Aliquotierung handelte es sich ursprünglich um einen Kompromiss in einem jahrzehntelangen Hin und Her, wann erstmals nach Pensionsantritt die Auszahlung erhöht werden soll. In manchen Jahren war dies immer zu Jahresbeginn, auch wenn der Eintritt in den Ruhestand nur wenige Wochen davor erfolgte. In anderen Jahren wurde die Pension erst nach dem ersten vollen Bezugsjahr erstmals angepasst. Die Aliquotierung sollte eigentlich der Mittelweg sein und sich die Anhebung am Antrittsmonat bemessen – je später, desto geringer die Anpassung mit 1. Jänner. Durch die hohe Inflationsrate ergaben sich aber größere Unterschiede, weshalb die Regierung die Regelung aussetzte.

Auch die sogenannte Schutzklausel ist ein Kind der Inflationskrise. Dabei geht es um die Beitragsgrundlagen, aus denen sich die Pensionshöhe bemisst. Diese werden zwar fortlaufend an die Inflation angepasst, allerdings normalerweise mit zweijähriger Verspätung. Die sehr hohe Teuerung hätte den Effekt eines erheblichen Verlustes des Realeinkommens für Pensionisten gehabt. Deshalb wurde eine Wertgarantie für das Pensionskonto eingeführt – die Schutzklausel, die auch für 2025 Bestand haben soll, geht es nach dem Seniorenrat.

Gesetz gegen digitale Diskriminierung gefordert

Ein zentrales Anliegen für Korosec und Kostelka ist ein Antidiskriminierungsgesetz für nicht- oder schlecht-digitalisierte Personen. Der Seniorenrat habe unzählige Zuschriften erhalten, weil etwa der Handwerkerbonus und der Reparaturbonus nur mehr digital beantragt werden könnten. Das Klima-Ministerium von Leonore Gewessler (Grünen) habe nach einer Beschwerde als einziges geantwortet, die analoge Antragsmöglichkeit mit dem Verweis auf Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit aber abgelehnt. „Es hieß auch, dass für die ganz wenigen anderen Fälle Lösungen gefunden würden, aber das ist zu wenig“, sagte Korosec. Ihr Präsidentenkollege Kostelka sprach gar von einer Verfassungswidrigkeit. „Es ist inakzeptabel, weil es die Menschen entmündigt.“

Der Seniorenrat zielt hier nicht nur auf die Verwaltung und behördliche Anträge, sondern auch in Richtung Privatwirtschaft, in der für gewisse Dienstleistungen oder auch (Preis-)Vorteile ein digitaler Zugang Voraussetzung ist. Korosec nannte auch Banken, bei denen sich die Situation derzeit etwas gebessert habe. „Es muss aber gesetzliche Grundlagen geben.“