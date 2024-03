Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung des Nationalen Holocaust-Museums in Amsterdam an die Rolle Österreichs im Zweiten Weltkrieg erinnert. „Arthur Seyß-Inquart, der Reichskommissar der Nazis in den Niederlanden, war ein Österreicher“, sagte Van der Bellen am Sonntag laut Redetext. „Österreich steht damit in besonderer Verantwortung.“ Österreich unterstützt das Museum mit 400.000 Euro bei der Umsetzung von Bildungsprogrammen.

Van der Bellen, der gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer auf Einladung des niederländischen Königs Willem-Alexander an der Eröffnung des Holocaust-Museums teilnahm, betonte weiter, auch selbst vor den Gästen „in besonderer Verantwortung“ zu stehen. „Es war ein Österreicher, der die Deportation von über 100.000 Jüdinnen und Juden aus den Niederlanden in Vernichtungslager der Nazis veranlasste.“ Es sei ein Österreicher gewesen, „der eine halbe Million Menschen aus den Niederlanden zu Zwangsarbeit nach Deutschland versklavte. Es war jemand aus unserer, aus der österreichischen Gesellschaft“, so Van der Bellen.

Dem „Niemals Wieder“ gerecht werden

Diese Verantwortung bedeute, dass es zu wenig sei, zu sagen: „Niemals wieder“, erklärte Van der Bellen. „Wir müssen diesen Worten gerecht werden.“ So dürfe nicht zugelassen werden, dass Menschen beschimpft oder angegriffen würden, wenn sie etwa eine Kette mit dem Davidstern tragen oder Hebräisch sprechen. „Indem wir entschieden und aus tiefster Überzeugung gegen jede Form von Antisemitismus und Hass auftreten, erst dann werden wir den Worten ‚Niemals wieder‘ gerecht‘“.

Orte wie das Holocaust-Gedenkmuseum würden daran erinnern, „wie unmenschlich der Mensch sein kann“ und daran, „dass wir viel zu oft vergessen, dagegen einzutreten, wenn die Würde eines Menschen verletzt wird“. Van der Bellen dankte für die Schaffung des Museums. „Wir brauchen es.“

Van der Bellen trifft Herzog und Rutte

Im Anschluss an die Eröffnungsfeier in der Portugiesischen Synagoge von Amsterdam sollte Van der Bellen den israelischen Präsidenten Yitzhak (Isaac) Herzog zu einem Gespräch treffen. Dabei wollten die beiden Staatsoberhäupter über die aktuelle Lage in Israel und Gaza sowie über die Bekämpfung von Antisemitismus sprechen. Auch ein Treffen mit dem niederländischen Premier Mark Rutte war für Sonntag geplant.

An der Anwesenheit Herzogs bei der Museumseröffnung gibt es in den Niederlanden Kritik. Angesichts seiner Rolle bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sei der Besuch unerwünscht, hatte der Dachverband der Moscheen am Freitag nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Amsterdam mitgeteilt. Für Sonntag waren Demonstrationen gegen den Besuch des israelischen Präsidenten angekündigt.

102.000 niederländische Juden ermordet

Fast 80 Jahre nach Kriegsende soll das Holocaust-Museum an die Geschichte der Verfolgung niederländischer Juden während des Zweiten Weltkrieges erinnern. Etwa 102.000 Juden, drei Viertel der jüdischen Bevölkerung, waren damals von Nazis ermordet worden - so viele im Verhältnis wie aus keinem anderen europäischen Land.