Nach Bekanntwerden eines profitablen Grundstücksgeschäfts des Ortschefs von Pyhra (Bezirk St. Pölten) Günter Schaubach ortet die SPÖ den dritten Fall „von massivem Unrechtsbewusstsein“ bei ÖVP-Bürgermeistern. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner „muss schwarze Schafe endlich in Polit-Pension schicken“, wurde am Mittwoch gefordert. ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner ortete eine „sehr schlechte Optik“. Die Gemeindeaufsicht des Landes Niederösterreich prüft.

Schaubach soll laut „WZ“ durch die Umwidmung und den Verkauf eines Grundstücks in seiner Heimatgemeinde 222.100 Euro vor Steuern und Abgaben verdient haben. Nach Steuern und Abgaben seien es nur 124.000 Euro gewesen, sagte er dazu auf „Kurier“-Anfrage. 40.000 Euro davon seien auf die Wertsteigerung aufgrund der Umwidmung zurückzuführen – und diese habe er in voller Höhe der örtlichen Pfarre gespendet. „Der Rest war Profit, dazu stehe ich.“ Der Bürgermeister hielt seine Grundstück-Deals in der „ZiB 2“ für „moralisch vertretbar“.

Der nach Grundstücksdeals inzwischen zurückgetretene Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, ÖVP-Bürgermeister von Grafenwörth (Bezirk Tulln), sein Vösendorfer Amtskollege Hannes Koza, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue und Urkundenfälschung ermittelt, und Schaubach „schaden dem Image aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Niederösterreichs“, meinte SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

ÖVP verspricht Aufklärung

Unter die Lupe genommen werden von der Gemeindeaufsicht die nun bekanntgewordenen Vorwürfe sowie Schaubachs Amtszeit seit dem Jahr 2017. Für ÖVP-Landesparteimanager Zauner ist „klar, dass es volle Aufklärung braucht“. „Einzelfälle wie diesen nimmt der NÖ Gemeindebund als Anlass dafür, die Schulungs- und Informationstätigkeit an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zu verstärken“, teilte Gemeindebundpräsident Johannes Pressl, Ortschef von Ardagger (Bezirk Amstetten), mit. Zauner meinte weiter, „die Scheinheiligkeit der SPÖ ist in diesem Zusammenhang aber kaum zu überbieten. Denn wenn es um die Aufklärung des roten Umwidmungsskandals in den Wiener Schrebergärten geht, dann herrscht bei der SPÖ des (Landesparteivorsitzenden, Anm.) Sven Hergovich seit Monaten Totenstille.“

Die Grüne Klubobfrau und Landessprecherin Helga Krismer hatte bereits am Dienstag betont: „Die ÖVP hat ihren Wertekompass für Bürgermeister rasch zu finden.“ Sie forderte Konsequenzen in der Gemeindeordnung und in der Raumordnung bezüglich Regeln bei Umwidmungen, auch der WWF sprach sich für Änderungen aus. Neos-Landesparteivorsitzende Indra Collini sah in der Causa in Pyhra die „nächste moralische Bankrotterklärung“ und ortete „großen Nachholbedarf bei den Compliance-Richtlinien für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister“.