Am Dienstag hatte SPÖ-Sozialsprecher und oberste rote Gewerkschafter Josef Muchitsch via Kleine Zeitung in deutlichen Worten für eine Korrektur des Markenprofils seiner Partei sowie des Parteivorsitzenden Andreas Babler plädiert. „Es ist Babler gelungen, die linke Hälfte zu binden. Aber mit ihr ist das große Ziel nicht zu schaffen.“ Die Partei bemühe sich bereits um eine wirtschaftsaffinere Positionierung Bablers. Denn: „Der Andi darf nicht als Schreckgespenst der Wirtschaft dastehen“.



Am Donnerstag wies Babler diese Kritik nicht minder deutlich zurück: „In der Partei muss man sich erst gewöhnen, dass jemand Neues an der Spitze steht, der angetreten ist, um ein klares Profil vorzugeben.“

Plädoyer für Flexibilität bei Koalitionsverhandlungen

Am Freitag versuchte nun der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) einen Spagar zwischen diesen beiden Positionen. Zunächst will er die von FSG-Chef Josef Muchitsch ausgelöste neue Richtungsdebatte in der SPÖ nicht überbewerten. Im Gegenteil meint er in Ö1, dass kritische Beiträge „im Prinzip“ wichtig seien. Die SPÖ sei eine „sehr breit aufgestellte Partei“ und diese Breite komme ihr zugute.

Ob er Muchitschs Kritik am Linkskurs von Parteichef Andreas Babler teile, beantwortete Kaiser de facto nicht. Grundsätzlich hielt er fest, dass die SPÖ im Unterschied zu anderen Parteien eine pluralistische innerparteiliche Situation habe, „aber mit einem klaren Spitzenkandidaten“.

Eine gewisse Flexibilität wünscht sich Kaiser offenbar bei anstehenden Regierungsverhandlungen aber schon: „Authentizität und Kompromissbereitschaft sind keine Gegensätze.“ Muchitsch hatte unter anderem sinngemäß gemeint, die Forderung nach Vermögenssteuern nicht so in den Vordergrund zu rücken, da sie in der gegenwärtigen politischen Situation nicht umsetzbar sei.