Sigi Maurer ist Fan des Formats. Ihr Tag sei schon lang, erzählt die grüne Klubobfrau, doch die Gesprächsabende unter dem Motto „setz ma uns z‘samm“ seien es wert, auch spät noch im Einsatz zu sein. Das Wirtshaus „zur Herknerin“ im 4. Wiener Gemeindebezirk ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Veranstaltung des Grünen Klubs, bei der sich Bürgerinnen und Bürger „auf Augenhöhe“, wie es in der Einladung heißt, mit Abgeordneten austauschen können, steht allen Interessierten offen, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Etwa 65 bis 70 Personen haben sich angemeldet, der Großteil dürfte am Donnerstagabend auch tatsächlich erschienen sein.

Die Moderatorin ist darum bemüht, dass zwischen Perserteppichen, Möbeln mit Flohmarkt-Charme und alten Werbeplakaten für Unterwäsche aus den 1950er Jahren eine lockere Atmosphäre entsteht. Man wolle Gemeinsamkeiten zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern finden, erklärt sie. Wer war schon einmal im Wien Museum? Einige Hände gehen nach oben. Wer ist eigens von außerhalb der Hauptstadt angereist? Wieder einige Meldungen. Was den Großteil der Anwesenden eint, ist das Alter. Die meisten dürften der Altersgruppe 50 Plus angehören, unter 30-Jährige, unter denen die Grünen bei Wahlen zuletzt stets punkten konnten, sind am Donnerstagabend vergleichsweise rar gesät. Ebenfalls verbinden dürfte die Männer und Frauen eine Grundsympathie für die Grünen, grundsätzlicher Ärger über die Regierungspartei wird von niemandem geäußert.

„Nicht ganz einfach mit dieser ÖVP“

Viele sind gekommen, um ganz konkrete Anliegen mit Klubobfrau Maurer, Frauensprecherin Meri Disoski, Integrationssprecherin Faika El-Nagashi, Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr, Sozialsprecher Markus Koza und David Ellensohn, Klubobmann der Wiener Grünen, zu bereden. Ihr bereite die Integration der ukrainischen Vertriebenen Sorge, erklärt eine Frau. „Die haben oft eine sehr gute Ausbildung, wollen arbeiten“, fügt ein Mann hinzu. Doch dass jegliche Leistungen aus der Grundversorgung verloren gehen, sobald die Zuverdienstgrenze (in den meisten Bundesländern nach wie vor 110 Euro) überschritten wird, halte Menschen vom Arbeitsmarkt fern oder dränge sie in die Schwarzarbeit, befürchtet ein anderer Teilnehmer. Bürstmayr hört zu. Ja, die Grünen fordern schon seit längerem, Ukrainerinnen und Ukrainer aus dem System der Grundversorgung, in die Sozialhilfe zu holen, meint Bürstmayr, bei den Grünen auch für Asyl zuständig. Aber dass es für die Grünen „mit dieser ÖVP nicht so einfach“ ist, hat Maurer den Anwesenden schon eingangs erklärt. Vorgezogene Neuwahlen brauche es „aus unserer Sicht“ übrigens trotzdem nicht.

Faika El-Nagashi im Gespräch mit Teilnehmern der Veranstaltung | Neben Maurer nahmen auch die Abgeordneten El-Nagashi (Bild), Koza, Bürstmayr und Disoski am Gesprächsabend teil. © Karo Pernegger

Ein anderer Teilnehmer ist unglücklich mit der ablehnenden Haltung der Partei beim Thema grüne Gentechnik. „Gerade in der Pandemie haben wir gesehen, wie notwendig Wissenschaft ist“, sagt er, er wünsche sich daher auch bei der genetischen Veränderung von Pflanzen einen wissenschaftlichen Zugang. Sein Vorschlag, die Grünen sollten sich als „Wissenschaftspartei“ positionieren, erntet in der Gaststube einiges an Zuspruch.

Mehrere Termine in den Bundesländern geplant

Abgesehen davon gibt es bei Aufstrichbroten und Fruchtsaft durchaus Auffassungsunterschiede, wie der Juniorpartner der Bundesregierung sich öffentlich präsentieren soll. Der Wahlkampf soll keine Schlammschlacht werden, darin sind sich die meisten einig. Eine klare Kommunikation der grünen Werte sei das Um und Auf, um künftig zu reüssieren, ist sich eine Teilnehmerin sicher, auch wenn gewisse Anliegen in der aktuellen Koalition nicht umsetzbar seien. Ein anderer appelliert für einen pragmatischen Zugang, man müsse Themen besetzen, die in der Bevölkerung auf Interesse stoßen. Am wichtigsten sei es schließlich, dass die Partei eine Chance habe, Teil einer künftigen Bundesregierung zu sein.

Herauszufinden, welche Themen es sind, die potenzielle Wählerinnen und Wähler beschäftigen, dürfte wohl eines der Ziele der Gesprächsreihe des Grünen Klubs sein. Man denke dabei aber nicht vorrangig an die kommenden EU- und Nationalratswahlen, betont Maurer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Bereits im Herbst 2023 haben die Gesprächsrunden in allen Bundesländern stattgefunden, nun gehen sie in den zweiten Durchgang. Der nächste Termin ist am 7. März in Stockerau geplant, nach Abenden in Oberösterreich und Tirol macht der Grüne Klub am 4. April Halt im oststeirischen Gleisdorf.