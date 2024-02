Rund 20.000 Personen sind im Vorjahr in Österreich eingebürgert worden. Ein Gutteil davon entfiel auch 2023 auf Nachfahren von NS-Opfern, nämlich fast 8.000 Personen. Bei den Einbürgerungen im Inland ist zwar die absolute Zahl gestiegen und erreichte mit 11.898 den höchsten Wert seit der letzten großen gesetzlichen Verschärfung 2006, der Anteil der Einbürgerungen ist jedoch konstant bei 0,7 Prozent gemessen an der Zahl der Ausländer. Es ist eine der niedrigsten Raten in ganz Europa.

Ein Fünftel der im Vorjahr eingebürgerten Personen mit Wohnsitz Österreich wurde bereits hier geboren (3.836 Personen). Obwohl der Großteil der Zuwanderer aus anderen EU-Staaten kommt, sind Einbürgerungen von Unionsbürgern vergleichsweise selten. Aus der zahlenmäßig größten Gruppe, jener der deutschen Staatsbürger, erhielten 2023 nur 303 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft. Dies kann auch Kinder mit Doppelstaatsbürgerschaft inkludieren.

Die vier stärksten Herkunftsländer von Personen mit Wohnsitz Österreich waren Syrien (1.865), Türkei (1.141), Bosnien und Herzegowina (803) sowie Afghanistan (788). Bei den NS-Opfer-Einbürgerungen waren Israel (4.255), die USA (1.620) und das Vereinigte Königreich (1.094) vorne. Rund ein Drittel aller Einbürgerungen im Inland entfiel im Vorjahr auf Konventionsflüchtlinge. Bei der Verteilung nach Geschlechtern liegen seit Jahren Frauen etwas vorne – auch im Vorjahr.

Frühere Einbürgerungen nach guter Integration erfolgreich

Nach Bundesländern hatte Wien die meisten Einbürgerungen mit fast 4.000, dahinter folgen Nieder- und Oberösterreich mit 2.000 und rund 1.800. Die Steiermark verzeichnete einen deutlichen Anstieg von zuletzt zwischen 700 und 1.000 auf knapp mehr als 1.300, weist aber eine geringere Rate als etwa Tirol auf. In Kärnten wurden 434 Personen eingebürgert, nur Burgenland lag dahinter.

Einen Höchstwert gab es im Vorjahr bei Einbürgerungen nach nur sechs Jahren auf Basis eines besonderen Integrationserfolges. Das war bei 3.337 Staatsbürgerschaftsverleihungen der Fall. Dafür sind nicht nur gute Deutschkenntnisse nachzuweisen, sondern entweder eine dreijährige ehrenamtliche Tätigkeit oder eine ebenso lange Beschäftigung im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich. Diese Möglichkeit war auf Betreiben des damaligen Integrationsministers Sebastian Kurz 2013 geschaffen worden. Zuletzt forderte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Einbürgerung nach sechs Jahren aus dem Gesetz zu streichen.