Der Klubobmann der ÖVP im Salzburger Landtag, Wolfgang Mayer, hat Dienstagfrüh in Henndorf (Flachgau) seinen Führerschein abgeben müssen. Ein Zeuge hatte den Notruf gewählt, nachdem ihm ein in Schlangenlinien fahrender Lenker aufgefallen war. Der 45-jährige Politiker wurde von einer Polizeistreife angehalten, einen Alkotest verweigerte er. Mayer ist auch Generalsekretär der ÖVP Salzburg.

In einer Aussendung am Nachmittag sprach der Klubobmann von einem schweren Fehler: Sein Verhalten sei völlig fehl am Platz gewesen. „Selbstverständlich habe ich nun auch die gesetzlichen Konsequenzen zu tragen und bin mir auch über die schlechte Vorbildwirkung im Klaren. Daher möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen.“

Erste Rücktrittsaufforderungen von Seiten der politischen Konkurrenz ließen dennoch nicht lange auf sich warten: „Alkohol am Steuer ist kein Kavaliersdelikt“, sagte NEOS-Landeschefin Lisa Aldali. Auch die grüne Landessprecherin Marina Berthold forderte Konsequenzen: Nach der Alko-Fahrt ihres Klubobmanns könne die ÖVP nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.