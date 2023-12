In einer mit Spannung erwarteten Entscheidung hat der Verfassungsgerichtshof entschieden, dass die derzeit angewendeten Regeln für die Sicherstellung von Mobiltelefonen gegen das Recht auf Privatleben verstößt. Grundrechtseingriffe müssen verhältnismäßig sein. Die Schwere des Eingriffs darf nicht größer sein als die Bedeutung des Ziels, das erreicht werden soll, so der VfGH.

Kärntner Manager brachte Regelung zu Fall

Ausgangspunkt des Verfahrens war die Beschwerde eines Kärntner Managers. Ihm wurde im Zuge einer Untreue-Ermittlung sein Handy abgenommen uns ausgelesen. Er sei zwar Betriebswirt, aber wie von der Staatsanwaltschaft in seinem Fall vorgegangen wurde, „das hat in mein Rechtsverständnis nicht hinein gepasst“, sagt der Manager, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Dass er in allen Punkten straffrei blieb, „zeigt, dass das Verfahren gegen mich eine andere Motivation hatte“. Dass nun auch eine rechtspolitische Weiterentwicklung erfolgte, „freut mich als Staatsbürger. Abgsehen davon, dass ich keine verfänglichen Inhalte am Handy haben kann, zeigte das Verfahren ja auch, dass sich das Höchstgericht offenbar erstmals mit dem Wesen Handy und seinen potenziellen Inhalten beschäftigt hat.“

Durch das VfGH-Erkenntnis steht nun fest: Eine so weitgehende Maßnahme wie eine Sicherstellung von Datenträgern erfordere, dass ein Richter sie genehmigt. Nur so könne überprüft werden, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung und Auswertung vorliegen und ob die Sicherheitsbehörden ihre Befugnisse überschreiten. Das Gericht habe im Fall der Bewilligung der Sicherstellung auch festzulegen, welche Datenkategorien und Dateninhalte aus welchem Zeitraum zu welchen Ermittlungszwecken ausgewertet werden dürfen.

Der vom VfGH als erforderlich gesehene Richtervorbehalt bei der Bewilligung der Sicherstellung stellte, so der VfGH, noch keinen ausreichenden Rechtsschutz für Betroffene dar. Der Gesetzgeber müsse bei der Neuregelung der Sicherstellung und Auswertung von Datenträgern das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung und die Grundrechte der Betroffenen gegeneinander abwägen und in Ausgleich bringen.