Je höher die Inflation kletterte, desto lauter wurden die Rufe nach einem Mietpreisdeckel. Anfang des Jahres waren Verhandlungen innerhalb der türkis-grünen Koalition zu einem solchen Modell noch gescheitert, stattdessen wurde ein zusätzlicher Wohnkostenzuschuss für Haushalte mit geringem Einkommen präsentiert. Nun soll der Deckel aber doch noch kommen, ein Beschluss im Nationalrat steht Ende der Woche auf der Tagesordnung. Inflationsbedingte Mieterhöhungen von 2024 bis 2026 sollen damit maximal fünf Prozent betragen dürfen.

Zwar war die Inflation zuletzt im Sinken begriffen, den Deckel werden viele Mieterinnen und Mieter in geregelten Mietverhältnissen dennoch spüren. Denn bisher wurden Richtwertmieten sowie Mieten im gemeinnützigen Wohnbau alle zwei Jahre um den Wert der kumulierten Inflation der beiden vorangegangenen Jahre erhöht – die zuletzt hohe Inflation würde sich also noch niederschlagen.

Erhöhung 2024 in Genossenschaftswohnungen

Während die Richtwertmieten erst 2025 wieder angepasst werden, steht im gemeinnützigen Wohnbau schon im kommenden Jahr die nächste Mieterhöhung an. Mieter von ausfinanzierten Genossenschaftswohnungen werden also die ersten sein, die von der Neuregelung profitieren. Bisher waren die Anpassungen an die kumulierte Inflation der beiden vorangegangen Jahre geknüpft. Wifo-Ökonom Josef Baumgartner schätzt diesen Wert für 2022 und 2023 auf 16,5 Prozent. Steigen die Mieten im gemeinnützigen Wohnbau dank Deckel dagegen nur um 5 Prozent, „würde der Gesamtauftrieb bei den Mieten um ungefähr 2,3 Prozentpunkte niedriger ausfallen“, sagt Baumgartner. Das bedeutet, dass die Teuerung im Bereich Mieten ohne den Deckel um diesen Wert stärker steigen würde.

Im April 2025 steht schließlich die nächste Anpassung der Richtwertmieten an. Diese wäre nach dem bisherigen Modell anhand der Inflation in den Jahren 2023 und 2024 berechnet worden. Der Ökonom schätzt, dass dieser Wert rund zwölf Prozent betragen hätte. Durch den geplanten Deckel „wird der Bereich Mieten im Verbraucherpreisindex 2025 um einen guten Prozentpunkt gedämpft.“

Effekt auf die Inflation „nicht großartig“

Betrachtet man den Effekt des Deckels auf die Inflation insgesamt, sei dieser „nicht groß“, meint Baumgartner. Um jeweils einen guten Zehntelprozentpunkt würde die Maßnahme die Teuerung in den Jahren 2024 und 2025 dämpfen, schätzt der auf Inflationsanalysen spezialisierte Wirtschaftsforscher.

Ab 2027 sollen nach den Plänen der Regierung wieder neue Regeln gelten: Die Anpassungen der Mieten sollen jährlich erfolgen, gerechnet werden soll mit der durchschnittlichen Inflation der drei Jahre davor. Bis zu einem Wert von fünf Prozent sollen die Mieter die volle Erhöhung stemmen müssen, was darüber hinausgeht, nur zur Hälfte. Allerdings rechnet Baumgartner damit, dass sich die Inflation ab 2026 auch in Österreich wieder dem von der Europäischen Zentralbank angestrebten Zielwert von zwei Prozent nähern wird. Massive Mieterhöhungen sollten dann mit und ohne Deckel nicht mehr anstehen.