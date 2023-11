In Sachen „gendern“ heißt es oft, dass Frauen bei Gesetzestexten in männlicher Form ohnehin mitgemeint seien. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sorgte im Juli mit einem Gesetzestext für eine bundesgesetzliche Regelung der „flexiblen Kapitalgesellschaft“ für Aufsehen, der erstmals rein in weiblicher Form, also mit „Gesellschafterinnen“ und „Mitarbeiterinnen“, verfasst wurde. Hier seien Männer ebenfalls mitgemeint, man wolle einen Beitrag zu „mehr Geschlechtergerechtigkeit“ leisten, hieß es damals.

Die ÖVP zeigte sich im Sommer über das Vorgehen des Koalitionspartners alles andere als begeistert. Generalsekretär Christian Stocker (ÖVP) ließ damals im Ö1-„Morgenjournal“ wissen: „Ich wüsste nicht, welchen Beitrag das zu einer geschlechtergerechten Sprache leisten soll. Ich halte das für keine Verbesserung.“ Auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler wollte Änderungen.

Nun dürfte das Gesetz heute dennoch den Justizausschuss passieren – mit grünem Licht von der ÖVP. Laut „Kurier“ sei das Vorgehen der Grünen laut Stocker zwar „verzichtbar“, aber wenn das Gesetz sonst blockiert würde, „dann stellen wir das Inhaltliche vor das Formale und stimmen mit“. Der endgültige Beschluss soll noch im Dezember im Nationalrat erfolgen.