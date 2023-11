Die SPÖ will sich vermehrt um die Menschen abseits der großen Städte bemühen und hat dafür am Montag ihren „Masterplan zur Revitalisierung des ländlichen Raums“ vorgestellt. Damit soll dem Verfall des ländlichen Raums entgegengewirkt werden, wie SPÖ-Chef Andreas Babler und Oberösterreichs SPÖ-Landesparteiobmann Michael Lindner bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Parlament in Wien erklärten.

Ziel sei es, dass die Menschen unabhängig von ihrer Postleitzahl in ihrer Nähe Arbeitsplätze sowie ganztägige Kinderbetreuungseinrichtungen finden und Ortskerne mit Nahversorgern und einem Wirtshaus eine Zukunft hätten, sagte Babler. Dass Menschen vom Land in die Stadt ziehen würden, sei keine ungewöhnliche Entwicklung, „ein Problem ist die Landflucht aber, wenn sie nicht freiwillig passiert“, sagte Lindner, der an der Ausarbeitung des Plans maßgeblich beteiligt war.

Kommunale Aktion für Langzeitarbeitslose soll zurückkehren

Der Plan der SPÖ umfasst zehn Bereiche von Bildung über Gemeindefinanzen bis Bodenversiegelung. So sprechen sich die Sozialdemokraten etwa für den Ausbau ganztägiger Schulen in den Regionen aus, innerhalb von 15 Minuten Wegzeit soll ein vollzeittaugliches Kinderbetreuungsangebot zur Verfügung stehen, innerhalb von 30 Minuten Wegzeit ein ganztägiges Schulangebot.

Ziel sei auch, dass innerhalb von zehn Minuten ein Allgemeinmediziner erreicht werden können soll. Zudem sollen Langzeiterwerbslose unter dem Titel „Aktion 40.000“ zurück in den Arbeitsmarkt gebracht werden, indem sie in Gemeinden und bei gemeinnützigen Vereinen Tätigkeiten übernehmen. Die SPÖ fordert auch ein Gemeindevorkaufsrecht bei bestimmten Grundstücken und für finanzschwache Gemeinden soll ein Fonds geschaffen werden, um Grundstücke zu erwerben.

Generell wollen Babler und Lindner finanzschwache Gemeinden künftig stärker unterstützen, gleichzeitig sollen Bedarfszuweisungen der Länder künftig transparenter erfolgen. Auf kommunaler Ebene soll es auch mehr finanzielle Autonomie geben, unter anderem durch eine „zeitgemäße und progressive Berechnung der Grundsteuer“.