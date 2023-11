Andreas Babler kann reden, und wie. Das hat der SPÖ-Parteivorsitzende am Samstag einmal mehr mit seiner Grundsatzrede beim Grazer Parteitag unter Beweis gestellt. Die Delegierten dankten ihm die mit Attacken auf die politische Konkurrenz, allen voran die ÖVP, und die Mutinjektion für das eigene darbende Selbstbewusstsein nach nunmehr sechs Jahren in der Opposition mit tosendem Applaus und Standing Ovations.

Wer nach leisen Zwischentönen und Differenzierung für die Analyse einer kompliziert gewordenen Welt suchte, ist bei einem Parteitag grundsätzlich am falschen Ort. Babler hat seit seiner chaotischen Wahl zum Vorsitzenden vor fünf Monaten keine leichte Zeit. Die Partei ist nach wie vor in Lager gespalten, in den Umfragen kommt sie nicht richtig vom Fleck und immer wieder attestieren äußern interne und externe Kritiker Zweifel an der Kanzlertauglichkeit Bablers.

Die Ära Kreisky als rote Version vom „Ende der Geschichte“

In dieser Situation hat sich der SPÖ-Chef zur Attacke als beste Form der Verteidigung entschlossen. In seiner emotionalen Rede ließ Babler deshalb erst gar keine Zweifel an der Richtigkeit seines Kurses aufkommen. Die Kanzlerpartei ÖVP bezeichnete er als Abrissbirne am Wohlfahrtstaat und Büttel des Großkapitals à la René Benko. Die Ära Kreisky ist für den deklarierten Linken Babler jenes „Ende der Geschichte“, das vor dreißig Jahren Francis Fukuyama in der liberalen Demokratie gesehen hat.

32-Stunden-Woche, Gratis-Mittagessen für Kinder, Rechtsanspruch auf einen Facharzttermin binnen 14 Tage, leistbares Leben als Staatsziel in die Verfassung, kräftige Lohnerhöhungen angesichts der laufenden Arbeitskämpfe: Bablers Rede war ein Best-off seiner Forderungen der vergangenen Monate. Und beim Satz, dass es unmoralisch sei zu fragen, wer die Rechnung für all dies zu bezahlen habe, tobte die Delegierten vor Begeisterung. Die Solidarität mit Israel im Krieg gegen die Hamas hat Babler ebenso hervorgehoben wie den Kampf gegen jede Form des Antisemitismus.

Babler hat eine erfolgreiche, eine gute Parteitagsrede – als linker Volkstribun, als Außenseiter, der die Mächtigen des Systems herausfordern will. Ob das reicht, dass die SPÖ wieder ins Kanzleramt einzieht, bleibt abzuwarten.