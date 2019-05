Facebook

Wer wird Juncker-Nachfolger? Margrethe Vestager, Manfred Weber, Frans Timmermans © APA/AFP/ARIS OIKONOMOU

Wie wild sind alle in den letzten Monaten durch Europa gereist. Wenn schon nicht das Volk an sich, dann sollte wenigstens das Parteivolk in Stimmung gebracht werden für die, die gerne an der Spitze der EU-Kommission stehen würden. Aber ob Manfred Weber (EVP), Frans Timmermans (S&D), Margrethe Vestager (Liberale) oder jemand völlig anderer – das Ergebnis der EU-Wahl und auch die hohe Wahlbeteiligung lassen den Schluss zu, dass es den Bürgern um die Themen geht, nicht um die Personen.