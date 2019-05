Mit einer eindeutigen ÖVP-Mehrheit ging die EU-Wahl im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld aus. Wenigzell hatte landesweit sogar das beste VP-Ergebnis. Die SPÖ kam nur in einer einzigen Gemeinde auf eine Stimmenmehrheit.

Am öftesten wurde am Sonntag im Bezirk bei der ÖVP das Kreuzerl gemacht © APA/ROLAND SCHLAGER

Tief türkis zeigt sich die Gemeindekarte des Bezirks Hartberg-Fürstenfeld nach der Europawahl am Sonntag. Mit Ausnahme von Neudau, wo die SPÖ mit 36,1 Prozent in Führung ging, erreichte die ÖVP in den restlichen 35 Gemeinden die Mehrheit.