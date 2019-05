EU-Wahl Kurz droht nach Europa-Wahlerfolg die Abwahl

Facebook

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seine Partnerin Susanne Thier nach ihrer Stimmabgabe. Heute wird über Kurz und seine Regierung abgestimmt. © APA/AFP/ALEX HALADA

Die EU-Wahl ist geschlagen. Der Ausgang ist ein Vertrauensbeweis für Kanzler Sebastian Kurz am Tag vor dem Misstrauensantrag gegen ihn, die SPÖ hat sich nun durchgerungen, zusätzlich zu Peter Pilz' Antrag gegen Kurz einen eigenen einzubringen - auf Abwahl der gesamten Bundesregierung.

Wir halten Sie den ganzen Tag über auf dem Laufenden - an einem der innenpolitisch spannendsten Tage der zweiten Republik. Wir blicken natürlich auch auf die Ergebnisse in ganz Europa, die erst gestern um 23 Uhr veröffentlicht wurden.

Das Wichtigste auf einem Blick:

Die Ereignisse im Live-Ticker:

07:44: Rumäniens regierende Sozialdemokraten verlieren

In Rumänien haben die regierenden Sozialdemokraten (PSD) die Europawahl verloren. Die Partei unter dem Vorsitz des vorbestraften Liviu Dragnea kam auf 23,39 Prozent der Stimmen, wie die zentrale Wahlbehörde in Bukarest am Montag nach Auszählung fast aller Stimmzettel mitteilte. Drei miteinander konkurrierende Oppositionsparteien erreichten zusammen 54,8 Prozent.

Die bürgerliche Partei PNL liegt mit 26,8 Prozent vorne, gefolgt vom öko-bürgerlichen Bündnis USR-Plus mit 21,39 Prozent. Die linke Oppositionspartei Pro Romania des früheren Ministerpräsidenten Victor Ponta kam auf 6,61 Prozent.

Beobachter rechnen nun damit, dass Dragnea von eigenen Parteifreunden gestürzt wird. Auf Dragneas Betreiben hat Rumänien Justizgesetze geändert, die nach Ansicht von Kritikern - darunter die EU - korruptionsverdächtigen Politikern helfen. Dragnea selbst steht wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch vor Gericht.

07:35 Mehr als die Hälfte der FPÖ-Wähler bei Nationalratswahl wählte gestern nicht

Bei den Wählerströmen NR- zur EU-Wahl ist bei der FPÖ eine sehr starke Tendenz zu Nichtwählern. Außerdem gibt's noch ein paar andere interessante Bewegungen. Noch schnell selbst analysieren bevor euch The Filz alle Details weganalysiert: https://t.co/pvNw7B3Map #Europawahl2019 pic.twitter.com/BbYRu6AmdA — Philipp NP (@botic) 27. Mai 2019

07: 30 SPÖ misstraut auch neuen Expertenministern

SPÖ-Chefin Pamela-Rendi Wagner droht im Morgenjournal abermals, einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung einzubringen, statt nur den Jetzt-Antrag gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zur unterstützen. Auch die erst vergangene Woche ernannten Expertenminister sind von dem SPÖ-Antrag umfasst.

07:11 Uhr: Erstmals kein Kärntner im EU-Parlament

Der "Erdrutschsieg der ÖVP auch in Kärnten" (Parteichef Martin Gruber) mit dem satten Plus von 9,35 Prozent bedeutet dennoch kein Mandat für die Kärntner Spitzenkandidatin Claudia Wolf-Schöffmann. Sie ist auf Platz zehn der Bundesliste gereiht. Die ÖVP erlangte sieben Mandate (plus zwei).

Auch die anderen Kärntner Spitzenkandidaten, nämlich Luca Kaiser (SPÖ), Elisabeth Dieringer-Granza (FPÖ), Olga Voglauer (Grüne) und Christian Pirker (Neos) gehen wegen ihrer Reihungen auf den Bundeslisten leer aus - ganz unabhängig vom Wahlergebnis. Die KPÖ mit Cristina Traar schafften auch diesmal den Einzug ins EU-Parlament nicht.

Für Kärnten ist es damit die erste Periode seit dem EU-Beitritt Österreichs, dass kein Mandatar im EP vertreten ist.

Gleich Montag Vormittag tagt der Kärntner SPÖ-Parteivorstand mit Landesparteichef Peter Kaiser. Er war bei der nächtlichen Präsidiumsitzung der Bundespartei nicht dabei, sondern nur via Videokonferenz von Klagenfurt aus zugeschaltet. Die Analyse des Wahlergebnisses steht im Zentrum der Parteisitzung in Klagenfurt. Das Minus von 2,8 Prozent fiel höher als auf Bundesebene aus. Fraglich ist, ob die Kärntner Spitzenkandidatur von Luca Kaiser, dem Sohn des Landeshauptmannes, für Nachwehen bzw. Nachbesprechungen sorgen wird. Die Kärntner Roten hatten sich nach dem Ibiza-Video jedenfalls erwartet, dass sie bei der EU-Wahl profitieren und nicht zum Verlierer werden. Das war bereits am Wahlabend in der Parteizentrale in Klagenfurt zu hören.

Kämpferisch gibt sich ob des Wahlergebnisses der Kärntner FPÖ-Chef Gernot Darmann. "Wir haben uns auf gutem Niveau gefestigt, von dem aus wir angreifen können." Mit dem designierten Bundesparteichef und Nationalratswahl-Spitzenkandidaten Norbert Hofer werde man eine "bodenständige Politik mit Hausverstand und Visionen für Österreich leben", kündigt Darmann an. Der Kärntner Parteivorstand wird am 3. Juni tagen, nach den Bundesgremien. Über die Kärntner Spitzenkandidatur werde aber erst "zeitnah vor der Nationalratswahl entschieden".

Bereits diesen Mittwoch tagen die Parteigremien der Kärntner ÖVP, kündigt Parteichef Martin Gruber an. Die Analyse des Wahltages ist angesagt. Über die Spitzenkandidatur und Liste für die Natioalratswahl werde erst nach der Bezirkstour Mitte Juli entschieden.

Diesen Dienstag sind auch bei den Kärntner Grünen Parteisitzungen angesagt. Interims-Parteichefin Margit Motschiunig sieht die Partei mit dem EU-Ergebnis und der wiedererlangten Landtagsstärke im Aufwind. "Wir konnten unsere Leute voll motivieren, zu laufen. Es war ein sehr erfolgreicher Wahlkampf. Jetzt müssen wir auf diesem Hype bleiben." Bereits Ende Juni soll es nun die Landesversammlung der Kärntner Grünen mit einer Neuaufstellung geben. Auch der Vorstand der Klagenfurter Grünen soll Ende Juni neu gewählt werden.

07:00 Uhr: Wahlbeteiligung extrem angestiegen

Die innenpolitischen Turbulenzen nach dem "Ibizagate" der FPÖ haben eine erstaunliche Wirkung gezeigt: Die Wahlbeteiligung ist in Österreich extrem gestiegen. Schon im vorläufigen Endergebnis (also der Urnenwahl) kam sie auf 50,6 Prozent. Mit rund 572.000 Briefwahlstimmen, die erst heute Montag ausgezählt werden, wird sie laut Hochrechnung der ARGE Wahlen fast 59 Prozent erreichen. Das sind um 13,4 Punkte mehr als 2014.

06:57 Uhr: Tsipras ruft nach Europawahl-Schlappe Neuwahlen in Griechenland aus

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat nach Stimmenverlusten seiner linken Partei SYRIZA bei der Europawahl vorgezogene Parlamentswahlen angekündigt. Tsipras sagte am Sonntagabend, Neuwahlen könnten bereits Ende Juni stattfinden. Er zog mit dem Schritt die Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden seiner Regierungspartei bei der Europawahl am Sonntag. Planmäßig hätte die Parlamentswahl in Griechenland erst im Oktober stattgefunden.



06:55 Uhr: Lega in Italien mit 34,9 Prozent auf Rekordhoch

Für die rechte Regierungspartei Lega zeichnet sich in Italien ein Rekordhoch ab. Die Partei von Innenminister Matteo Salvini erreichte nach fast kompletter Stimmenzählung 34,9 Prozent. Damit verdoppelte die Lega ihre Stimmen gegenüber den Parlamentswahlen im März 2018. Bei den EU-Wahlen 2014 hatte die Lega lediglich sechs Prozent der Stimmen erhalten. Innenminister Salvini: "Heute ist ein neues Europa entstanden, wir werden eine neue europäische Renaissance erleben, die auf Beschäftigung, Rechten und Sicherheit basiert", meinte Salvini in Anspielung auf den Erfolg von Marine Le Pens "Rassemblement National" (RN) in Frankreich und von Nigel Farages Brexit-Party in Großbritannien. Er berichtete, dass er mit Le Pen und mit Ungarns Premier Viktor Orban telefoniert habe. "Mit ihnen will ich ein neues Europa aufbauen", sagte Salvini bei einer Pressekonferenz in Mailand in der Nacht auf Montag.

06:42 Uhr: "Manfred Weber hat kaum Chancen"

Zahlreiche Tageszeitungen kommentieren heute die Europawahl:

"Tages-Anzeiger" (Zürich, Online-Ausgabe):

"Die Fragmentierung wird es schwieriger machen, in Zukunft Mehrheiten zu finden. Das wird sich schon in den nächsten Tagen zeigen, wenn es um das Schicksal der Spitzenkandidaten bei der Europawahl geht. (...)

Die Konservativen bleiben zwar trotz Verlusten Nummer eins. (EVP-Spitzenkandidat) Manfred Weber hat aber kaum Chancen, im neuen EU-Parlament eine Mehrheit zu bekommen und den Anspruch auch gegenüber den Staats- und Regierungschefs durchsetzen zu können."

"New York Times":

"Die größten Auswirkungen werden wohl viel mehr genau dort zu spüren sein, wo es den Rechtsaußen- und Populisten-Führern am liebsten ist: in ihren Heimatländern, vor allem in Frankreich und Italien, wo sie damit drohen, das traditionelle Parteiensysteme weiter zu stören und Macht zu erringen. Seit Monaten haben sie diese Wahlen als Lackmustest ihrer Beliebtheit beworben."

"Le Figaro" (Paris):

"Für Marine Le Pen ist es ein symbolischer Sieg (...), der vor allem ihre erniedrigende Niederlage gegen Emmanuel Macron (bei der französischen Präsidentenwahl) vor zwei Jahren ausgleicht. Für den Staatschef ist das Wichtige aber woanders. Die vom ihm vorhergesagte, gewollte und organisierte politische Neuaufstellung hat einen (...) entscheidenden Erfolg verzeichnet. (...) Zwischen Macron und Marine Le Pen gibt es nichts mehr (...)."

06:30 Uhr: Wie geht es jetzt weiter?

Der erste Härtetest für das Parlament steht schon in dieser Woche bei der Besetzung des EU-Kommissionschefpostens an. Schon am Dienstag kommen die Staats- und Regierungschefs zu einem informellen Gipfel zusammen, das Rennen um die Kommissionsspitze wird spannend. Die viertägige EU-Wahl brachte nämlich etliche Überraschungen mit sich:

Die ehemaligen Volksparteien - die Christdemokraten und die Sozialdemokraten - sind die großen Verlierer, ihre inoffizielle Große Koalition in Europa ist zu Ende.

Rechte und rechtsradikale Parteien legten zu. Die von ihnen erhoffte "Zeitenwende" bleibt aber aus.

Die "kleineren" Parteien sind klarer Wahlsieger, Liberale und Grüne legten deutlich zu.

Innenpolitisch dreht sich heute alles um die Sondersitzung im Parlament. Lesen Sie dazu den Leitartikel von Hubert Patterer: Auf die Wahlpleite der SPÖ folgte die nächtliche Verzweiflungstat

06:13 Uhr: Brexit Party größte Einzelpartei im EU-Parlament

Ausgerechnet die Brexit Party des EU-Gegners Nigel Farage wird die größte Einzelpartei im neuen Europaparlament. Sie erhielt bei der Europawahl in Großbritanniens mindestens 28 Mandate, geht aus in der Nacht auf Montag von der BBC veröffentlichten Ergebnissen hervor. Die Zahl könnte noch steigen, weil noch neun Mandate in Schottland und Nordirland zu vergeben waren.

Demnach kam die Brexit Party auf 31,6 Prozent der Stimmen oder 28 Sitze, gleich viel wie die Lega des italienischen Vizepremiers Matteo Salvini und um fünf mehr als die CDU der deutschen Kanzlerin Angela Merkel.

06:10 Uhr: Grüne erstmals in Deutschland auf Platz zwei

Die Union ist bei der Europawahl in Deutschland nach dem vorläufigen Ergebnis des Bundeswahlleiters trotz Verlusten stärkste Kraft geworden. CDU und CSU erzielten gemeinsam 28,9 Prozent, wie am frühen Montagmorgen aus der Auszählung aller Wahlkreise hervorging. Das sind mehr als sechs Prozentpunkte weniger als bei der Europawahl 2014.

Die Grünen kamen mit 20,5 Prozent erstmals bei einer bundesweiten Wahl auf den zweiten Platz. Die SPD verlor stark und landete bei 15,8 Prozent (2014: 27,3 Prozent). Die AfD erzielte 11,0 Prozent (2014: 7,1 Prozent). Die Linkspartei kam auf 5,5 Prozent (2014: 7,4 Prozent), die FDP auf 5,4 Prozent (2014: 3,4 Prozent). Außenpolitik-Redakteur Ingo Hasewend hat die Situation in Deutschland skizziert: Große Koalition in Berlin bricht massiv ein - Weber stellt trotzdem Machtanspruch

05:45 Uhr: Der Regierung droht die Abwahl

Nur einen Tag nach dem Triumph der ÖVP bei der EU-Wahl könnte Sebastian Kurz seinen Kanzlersessel verlieren. Weil der ÖVP-Chef seit der Aufkündigung der Koalition mit der FPÖ ohne Parlamentsmehrheit da steht, droht ihm bei der Sondersitzung des Nationalrats am heutigen Montag ein Misstrauensantrag. Die SPÖ will die gesamte ÖVP-Minderheitsregierung abwählen. Ob der Antrag durchgeht, liegt nun an der FPÖ.

Dass die Freiheitlichen Kurz nicht mehr vertrauen, haben sie bereits klar gemacht. Die Unterstützung der von SPÖ und Liste JETZT angekündigten Misstrauensanträge ließ Parteichef Norbert Hofer am jedoch Abend offen. "Ich habe eine klare Tendenz", sagte der designierte FP-Obmann, verwies aber auf die Beratungen in der blauen Klubsitzung am Montagvormittag.

05:40 Uhr: Aus dem Inneren der EU

Wie unser Europa-Korrespondent Andreas Lieb den spannenden Wahltag erlebt hat, lesen Sie hier.

05:35 Uhr: Hier finden Sie alle Grafiken und Ergebnisse



Grafiken: Alle Ergebnisse im Überblick Video-Interviews mit Spitzen-Parteivertretern gibt's hier. Einen Überblick über die europaweiten, die bundesweiten sowie die regionalen EU-Wahl-Ergebnisse bieten wir hier.

Der Wahl-Krimi zum Nachlesen EU-Wahl ÖVP siegt mit Rekordvorsprung vor SPÖ, FPÖ verliert leicht

5.30 Uhr: Eine Analyse

Die Kleine Zeitung-Innenpolitik-Redakteure Claudia Gigler, Michael Jungwirth und Georg Renner haben noch in der Nacht den Wahlausgang analysiert:





05:25 Uhr: SPÖ verlor massiv an Grüne

Die SPÖ verlor laut Wählerstromanalyse von ORF/SORA jede 10. Stimme der Wahl 2017 an die Grünen (130.000 Wähler) - und auch der Abfluss in Richtung ÖVP war groß: 7 Prozent bzw. 96.000 Wähler wanderten an die Türkisen von Sebastian Kurz.

05:15 Uhr: ÖVP mobilisierte am stärksten

Im Vergleich mit der EU-Wahl 2014 zeigte die ÖVP die beste Mobilisierung ihrer damaligen Wähler: 90 Prozent davon entschieden sich erneut für die Volkspartei. Die SPÖ konnte 85 Prozent ihrer Wähler der letzten EU-Wahl wieder gewinnen, die FPÖ hingegen nur 69 Prozent. Die Grünen mobilisierten 75 Prozent ihrer Wähler von 2014 und die NEOS 61 Prozent.

05:00 Uhr: ÖVP holte SPÖ- und FPÖ-Stimmen

Wählerstromanalyse von ORF/SORA wider ( ÖVP klarer Sieger bei EU-Wahl Das gute Abschneiden der ÖVP bei der EU-Wahl 2019 spiegelt sich auch in der Hier gibt's die Details zu den Wählerströmen ). Im Vergleich mit der Nationalratswahl 2017 konnte die Volkspartei 69 Prozent ihrer Wähler halten. Zusätzlich holte sie rund 96.000 Stimmen von der SPÖ und 62.000 von der FPÖ.

Mehr zum Thema EU-Wahl ÖVP siegt mit Rekordvorsprung vor SPÖ, FPÖ verliert leicht