Muss Nahles bald als Parteichefin gehen? © (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Andrea Nahles versuchte nicht einmal, ihre Niedergeschlagenheit zu kaschieren. „Die Ergebnisse sind für die SPD extrem enttäuschend“, sagte die Parteichefin der deutschen Sozialdemokraten. Die Große Koalition in Berlin hat bei den Europawahlen massiv an Wählerzuspruch verloren, die SPD weit stärker als CDU und CSU. Mehr als elf Prozentpunkte ging es für den Juniorpartner in den Keller, während die Union „nur“ um acht abrutschte. Am Ende fand sich die SPD zum ersten Mal bei einer bundesweiten Wahl hinter den Grünen, die mit einem Zuwachs von zwölf Prozentpunkten großer Gewinner wurden.