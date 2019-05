Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kärntner Spitzenkandidat Luca Kaiser, Geschäftsführer Andreas Sucher und Landeshauptmann Peter Kaiser © Traussnig

Vielleicht haben es Viele schon geahnt. Die Parteizentrale der Kärntner SPÖ war am heutigen Wahltag nur spärlich besucht. Von einer Wahlparty waren die Besucher weit entfernt. Landeshauptmann und SPÖ-Chef Peter Kaiser sprach von einem “schmerzhaften Ergebnis“. Die EU-Frage sei in der letzten Woche im Wahlkampf sehr in den Hintergrund gerückt. Die ÖVP habe vom Kanzlerbonus, die FPÖ vom Mobilisieren für den eigenen Überlebenskampf profitiert, so Kaiser. Jetzt werde wohl die ganze Nacht im Bundesparteipräsidium heftig über das SPÖ-Verhalten beim Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz debattiert. Kaiser wird wie berichtet nicht nach Wien reisen. Er wird von Klubobmann Herwig Seiser vertreten.