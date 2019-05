Großer erfolg für die Volkspartei in Graz-Umgebung: Sie gewinnt 13,7 Prozentpunkte dazu und erreicht 36,3 Prozent. Die FPÖ verliert deutlich.

2014 landete die FPÖ bei der Europawahl mit mehr als einem Viertel der Stimmen am ersten Platz in Graz-Umgebung - und verdrägte damit - wie die Grünen in der Landeshauptstadt - die Volkspartei als Wahlsieger.