Die Volkspartei kann sich in der steirischen Landeshauptstadt über ein Plus von 7,3 Prozent freuen - und verdrängt die Grünen auf Platz 2.

© ballguide/Stefan Pajman

2014 landeten die Grünen bei der Europawahl mit fast einem Viertel der Stimmen am ersten Platz in Graz - und verdrägten damit die Volkspartei als Wahlsieger, die bei der Wahl zuvor noch sechs Prozentpunkte mehr verbuchen konnte. Die weiteren Ergebnisse vor fünf Jahren: die ÖVP landete am zweiten Platz, vor FPÖ und SPÖ, die allesamt sehr knapp beieinander lagen.