Eine Partei nach der anderen ruft heute ein letztes Mal öffentlich auf, zur Wahl zur gehen und ihr die Stimme zu geben. An der aktuellen Debatte rund um die Regierungskrise und das Ibiza-Video kommt keine Partei vorbei. Live ab 10 Uhr: Die Grünen.

Werner Kogler und Sarah Wiener beim politischen Marktbummel © Grüne

Als erstes treten heute die Grünen auf: Werner Kogler und Promi-Köchin Sarah Wiener kämpfen darum, endlich wieder auf nationaler bzw. internationaler Ebene auch durch politische Mandate sichtbar zu werden. Der Christian-Broda-Platz in Wien ist ab 10 Uhr ihre Bühne.

Am Nachmittag treten dann die anderen auf den Plan. Ab 15 Uhr kämpft die FPÖ ein letztes Mal gegen den Sturm aus Ibiza, der sie in dieser Woche erfasst hat. Spitzenkandidat Harald Vilimsky und Petra Steger treten auf.

Nur eine Stunde später sind die Neos am Zug. Spitzenkandidaten Claudia Gamon wird von Parteichefin Beate Reisinger-Meinl unterstützt. Das Neos-Duo setzt auf weibliche Kraft

Ab 17.30 Uhr tritt das Spitzen-Duo der SPÖ im Festzelt vor der Parteizentrale an: Andreas Schieder und Evelyn Regner. Sie werden unterstützt von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Auch wenn sich die SPÖ noch nicht festlegt, ob sie am Montag Kanzler Sebastian Kurz noch einmal das Vertrauen ausspricht oder nicht: Das Thema wird omnipräsent sein in der Löwelstraße.