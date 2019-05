Facebook

Mit solchen Briefen wirbt die FPÖ bei Senioren. (Aus Datenschutzgründen haben wir hier die Adressaten entfernt) © Privat/KK

"Sicherheit für Senioren“. Unter dem Motto haben in den vergangenen Tagen hunderte ältere Kärntner Post bekommen. Post von der FPÖ. In dem Brief wirbt der blaue EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky um Stimmen für die EU-Wahl am Sonntag. Unterstützung bekommt er von „FPÖ-Bundesparteiobmann und Vizekanzler“ Heinz-Christian Strache. Ein Indiz, wie sehr die FPÖ vom Ibiza-Skandal und dem folgenden Abgang Strache aus der Politik überrascht worden ist.