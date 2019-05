Stefan Windberger (Neos) „Die falsche Entwicklungspolitik ist der Treiber von Migration“

Der steirische Spitzenkandidat der Neos, Stefan Windberger, darüber, was ihn vom Engagement in der Schülerunion in die Politik getrieben hat, wie viel Steirer in ihm steckt und was er in London und Afrika gelernt hat, wie er als Entwicklungshilfeexperte Afrika helfen würde und was in der Agrarförderung weltweit falsch läuft.