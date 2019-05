Facebook

2014: die Kandidaten Vilimsky, Lunacek, Freund, Mlinar und Karas im ORF © APA/GEORG HOCHMUTH

Wenn am 26. Mai um 16 Uhr in Graz die letzten Wahllokale schließen, ist die Europawahl ... wie ausgegangen? Offizielle (vorläufige) Ergebnisse werden erst um 23 Uhr publiziert - da schließen die letzten Wahllokale in Italien. Bisher konnten Parteien, Medien und interessierte Wähler am Nachmittag aber auf die Hochrechnungen des ORF setzen.

2019 warnt die steirische Landeswahlbehörde, die Informationssperre bis 23 Uhr zu brechen.

