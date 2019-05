In der Puls 4-Debatte entspann sich eine turbulente Debatte über die Zukunft der Union. Schwer unter Beschuss stand Othmar Karas anlässlich seines Spagats zwischen konstruktiver Europapolitik und der neuen Linie von Kanzler Kurz.

© APA/HANS KLAUS TECHT

Einen schweren Stand hatte ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas bei der ersten TV-Elefantenrunde in Puls 4. Die von ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz am Vortag lancierte Idee, die Regelung für Schnitzel und Pommes zu streichen, lehnte Karas ab, weil diese Krebsgefährdung verhindern soll. In der Abstimmung waren nur FPÖ-Kandidat Harald Vilimsky und SPÖ-Kandidat Andreas Schieder für die Abschaffung. 1000 Regelungen abzuschaffen, bedeute das Ende des Binnenmarktes, sagte Johannes Voggenhuber, Kandidat der Liste Jetzt.

