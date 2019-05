Ökonom Guido Tabellin"Der Euro hat Europa gespalten"

Facebook

Guido Tabellin © Winkler

Herr Tabellini, Europa steht vor bedeutsamen Wahlen. Manche meinen sogar, diese könnten die Rückabwicklung der EU einläuten. Teilen Sie diese Furcht?

GUIDO TABELLINI: Ich bin nicht so pessimistisch. Die nationalistischen Parteien werden zulegen. Aber an der Art und Weise, wie das politische Europa funktioniert, wird sich nicht viel ändern. Das sind globale Phänomene. Man kann sie auch außerhalb Europas beobachten, etwa in den USA. Sie haben ursächlich damit zu tun, dass sich der ökonomische Konflikt in den Staaten selbst stark wandelt.



Was meinen Sie damit?

Früher fand die Auseinandersetzung zwischen rechts und links statt, zwischen Reich und Arm, Arbeit und Kapital. Heute verlaufen die Gräben zwischen den urbanen, gebildeten Schichten, die von der Globalisierung profitieren, und ihren Verlierern, die in Branchen arbeiten, die stark unter Konkurrenz der Chinesen oder anderer Niedrigkostenländer leiden. Diese Abgehängten reagieren auf ihre schwindenden Perspektiven mit dem Ruf nach Nationalismus, nach Protektionismus in der Wirtschaft, mit der Ablehnung von Migration und der Rückbesinnung auf traditionelle Werte. Die Finanzkrise hat das verstärkt. Sie hat das Vertrauen in die europäisch gesinnten Eliten geschwächt und in den Geschädigten Feindseligkeit gegenüber Europa geweckt.

