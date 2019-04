Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Spitzenkandidaten diskutieren heute auf Einladung der Kleinen Zeitung und der anderen Bundesländerzeitungen © APA/GEORG HOCHMUTH

Unter denkbar schlechten Vorzeichen beginnt in Österreich in diesen Tagen die heiße Phase des EU-Wahlkampfs. In genau einem Monat wird gewählt. Einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage zufolge wollen 40 Prozent der Österreicher der EU-Wahl fernbleiben, nur eine Minderheit (40 Prozent) will am 26. Mai überhaupt das Wahllokal aufsuchen, die restlichen 20 Prozent sind unentschlossen. Die geringe Wahlbegeisterung widerspiegelt sich auch in der Grundeinstellung zur Europäischen Union. Nur noch 46 Prozent der Österreicher halten die EU für eine gute Sache, mit 21 Prozent hat Österreich den dritthöchsten Anteil der EU-Austrittsbefürworter. Nur unter Briten und Tschechen finden sich mehr Leute, die sich für einen Exit aussprechen.