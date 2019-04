Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kandidaten Waitz (Grüne), Mayer (FPÖ), Vollath (SPÖ), Schmiedtbauer (ÖVP) und Windberger (Neos) © Ballguide/RG

In der Steiermark stellte Spitzenkandidatin Bettina Vollath (SPÖ) am Dienstag ihre Unterstützer vor. Simone Schmiedtbauer und ÖVP werden am Samstag in Hitzendorf offiziell ins Rennen gehen.

Am Mittwochabend stoppten fünf Kandidaten im Presseclub: Neben den beiden Damen also noch Georg Mayer (FPÖ), Thomas Waitz (in Vertretung von Werner Kogler, Grüne) und Stefan Windberger (Neos).

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.