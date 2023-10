Die Erwartungen waren nicht besonders hoch angesetzt, dennoch wurden sie am Ende noch unterschritten. Beim informellen EU-Gipfel in Granada, bei dem es ohnedies keine Beschlüsse zu treffen gab, musste man schließlich ein weiteres Mal die gemeinsame Schlusserklärung aufsplitten – in jene Punkte, über die man sich einig war, und in eine „Erklärung des Präsidenten“.