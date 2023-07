Die Patriot-Raketen der deutschen Bundeswehr sind einsatzbereit. Die deutsche Luftwaffe hat vor Tagen schon mit den Waffensystemen und 250 Soldaten den Schutz des Nato-Gipfels übernommen, der morgen und übermorgen in Vilnius, Litauen stattfindet – verteidigungsbereit gegen ballistische Raketen, aber auch gegen Flugzeuge und Marschflugkörper.

Die Nato tagt vor den Toren Russlands. Die russische Enklave Kaliningrad ist gerade einmal 160 Kilometer entfernt, in 30 Kilometern trifft man auf die Grenze zu Belarus. Der Ort des Treffens ist ein weiteres Signal an Moskau; so wie es zuletzt auch der Supergipfel der „Europäischen Politischen Gemeinschaft“ in Moldau war, 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.