Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine“ steht an erster Stelle der Tagesordnung für den EU-Sommergipfel in Brüssel, und die Ereignisse der vergangenen Tage unterstreichen die Aktualität. Der Machtkampf in Russland und die weitere Destabilisierung der Nuklearmacht versetzen auch die EU in erhöhte Wachbereitschaft. Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter, sprach von der „Zerbrechlichkeit des politischen Systems“ und „anhaltender Instabilität“. Die Militärmacht Russland habe Risse bekommen, das befeuert in der EU die Bemühungen um die eigene Sicherheit und Verteidigung.