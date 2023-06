Die Halbzeitüberprüfung des EU-Budgets, normalerweise trockene Zahlenspiele, löste letzte Woche heftige Diskussionen aus. Vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine und neuer Forderungen der Mitgliedsländer errechnete die Kommission einen zusätzlichen Finanzbedarf von rund 66 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre. Österreichs Anteil wären etwa 1,6 Milliarden Euro. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte dem Ansinnen umgehend eine Absage erteilt und gemeint, es müssten zuerst die vorhandenen Mittel „prioritär gesetzt“, also umgeschichtet werden.

Widerspruch dazu kam aus den Reihen der eigenen Partei. Zunächst wies der Erste Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), die Forderung zurück: Umschichten sei nicht möglich, weil die geplanten Mittel in genehmigte Projekte in den Gemeinden, Regionen und die Mitgliedstaaten fließen würden. Nun präzisierte EU-Budgetkommissar Johannes Hahn in Brüssel vor Journalisten, dass exakt 99,01 Prozent des europäischen Budgets im Voraus für bestimmte Zwecke allokiert seien. Man dürfe, so Hahn, „vor den Realitäten nicht die Augen verschließen“. Die 1,5 Milliarden Euro, die die EU derzeit monatlich in die Ukraine überweist, seien ein Kredit, der ab 2032 rückzahlbar ist, die EU-Länder übernehmen bis dahin den Zinsendienst.

Kredite und Zuschüsse für die Ukraine

Auch die 50 Milliarden, die nun zusätzlich für die Ukraine geplant sind, setzen sich aus 33 Milliarden Kredit und 17 Milliarden Zuschüssen zusammen. Die Bereitschaft der Mitgliedsstaaten für die Unterstützung der Ukraine sei ungebrochen, so Hahn, schwieriger gestalte sich die budgetäre Planung des Wiederaufbaus, weil hier noch zu viele Ungewissheiten über den Ausgang des Krieges und die tatsächlichen Kosten bestehen.

Neue eigene Einnahmen könnten der EU ab 2028 rund 36 Milliarden Euro bringen, so Hahn. Davon würden acht Milliarden in den sozialen Klimafonds fließen, mit dem private Haushalte unterstützt werden.

Besprochen wird die österreichische Position heute im EU-Hauptausschuss, am Donnerstag und Freitag könnte das Thema zumindest am Rande des regulären EU-Sommergipfels in Brüssel erörtert werden.